Verstappen: "Leclerc'le konuşmam gerekmiyor"

Max Verstappen, Charles Leclerc'in neden olduğu ve grid cezası aldığı Sakhir GP olayının ardından bariyerlere çarpmış ve yarış dışı kalmıştı.

Hollandalı pilot, yarış temposu anlamında o hafta sonunun en iyisiydi ve muhtemel bir galibiyeti kaçırdı.

Genç sürücü, "Geçen hafta kazanabilirdik, ama sonradan konuşmak her zaman kolaydır. Tabii ki çok şanssızdım ama maalesef yarışlarda bazen böyle olabiliyor."

"O an çakılı görmedim ama başka bir şey de yapamazdım çünkü daha fazla fren yapmayı deneseydim ve Checo'yu bekleseydim, muhtemelen Charles bana çarpacaktı. Çünkü süspansiyonunu kırmıştı."

"Yani gidecek yer yoktu ve oranın çakıl olması şanssızlıktı. Bu yüzden duvara doğru dümdüz gittim."

Yarıştan önce Leclerc, Verstappen'in bazen "aptalca" şeyler söylediğini dile getirmişti. Yarışın ardından Hollandalı pilot da Leclerc'in kendi açıklamalarını okumak zorunda olmadığını belirmişti.

Şimdi ikilinin arasının gergin olduğu düşünülüyor.

Leclerc'le konuma ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Bununla hiç ilgilenmiyorum. Sadece bu yarışa katılmak ve sonra eve gitmek istiyorum."

"Yani aslında, siz nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum, bir o***** kavgası yapmaya ve bunu devam ettirmeye, karşılıklı atışmaya gerek yok, önemli değil. İkimiz de yarış dışı kaldık ve olanlar oldu." yanıtını verdi.

Verstappen daha sonra aracın hızı ve hem kendisi hem de takımının gelişimi hakkında konuştu.

"Hâlâ F1'deki en iyi ikinci takımız. Doğrusu kendi performansıma baktığımda bundan mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Sanırım bir önceki yıla göre gelişmeyi başardım ve tek isteğim bu. Elbette hep daha iyi olmak istersiniz. Evet, bazı iyi sonuçlar ve podyumlar aldık."

"Yılın başında şampiyonluk için mücadele etmek istedik ama sonra aracı anlamaya çalıştık ve neden istediğimiz gibi performans göstermediğinin farkına vardık. Aracı geliştirmeye çalıştık, yaptığımızı da düşünüyorum, ama evet, birkaç kez yarış kaldık. Tabii ki baskın takım Mercedes'ti ama genel olarak iyi bir sezon geçirdik ve eğlendik."

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Charles Leclerc, Ferrari, chat after retiring Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, at the side of the track after retiring Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Geçen yıl oldukça iyi geçmesine rağmen yaptığınız hatalardan ders çıkardığınızı düşünüyorum. Ama daha iyi yapabileceğiniz şeyler her zaman vardır. Tutarlılık, ne zaman risk alacağınızı bilmek, başlangıçlar, ilk tur, beladan uzak kalmak, aracınızı tek parça halinde tutmak, yani bu tür şeylerden bahsediyorum. Genel hızdan bahsetmiyorum çünkü F1'e katıldığınızda hız zaten oradadır ama günün sonunda deneyim sizi daha iyi bir sürücü yapıyor."

"2021'de neler olacağını kimse bilmiyor, ama Mercedes kesinlikle çok güçlü olacak ve araçta değiştirebileceğimiz şeyler sınırlı olduğu için yenilmeleri zor olacak. Bu bir sır değil, bu yüzden sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sezon kendi açımızdan gelişmeye devam ettik çünkü zaten çok fazla değişiklik yapamayacağımız için aracı daha iyi anlamamız gerekiyordu."

"Gelecek yıl da kullanacağımız için bu aracı anlamaya çalışmak çok önemli ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şey Honda için de geçerli. Çünkü eksik olduğumuz yer sadece şasi değil."

"Ama herkes çok motive ve bunun için zorluyor. Pes etmeyeceğiz, bence takımın ruh hali çok iyi. Takımda iyi bir kazanan zihniyeti var, bu yüzden ne yapabileceğimizi görmek için heyecanlanıyorum."