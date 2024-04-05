Magnussen: "Tüm gün çok fazla önden kayma yaşadım"

Avustralya'da yarışı 10. sırada tamamlayarak Kevin Magnussen sezonun ilk puanlarıyla tanıştı.

Avustralya'dan çifte puanla dönen takımın Japonya'da zorlanması bekleniyordu.

Yağmur nedeniyle hiç bir takımın yeterli veriyi toplamadığı seansı göz ardı ettiğimizde 1. antrenman seansını Magnussen 1:32.803 ile 19. sırada tamamladı.

1. antrenman seansının nasıl geçtiği soruduğunda Magnussen, "Yüksek yere basma kuvvetinden düşük ya da orta yere basma kuvvetine geçtik."

"Yani, daha düşük yere basma kuvvetine. Yaptığımız ana şey buydu. Birkaç mekanik değişiklikte yaptık"

"1. antrenman seansında çok fazla önden kayma yaşadım ama 2. antrenmanda bunu değerlendirme şansım olmadı."

"Ama sorun olmadığına eminim. Yarın, umarım sıralamalardan önce birkaç iyi tur atabiliriz." dedi.

Takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in ilk bölümde zorlanma beklentilerinin gerçekleşmesi hakkındaki sözleri sorulduğunda Magnussen, "Evet, yani takım olarak gerçekten nerede durduğumuzu bilmiyorum."

"Benim açımdan ilk seansta iyi turlar atamadım."

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Stresli değilim. Sanırım son birkaç yarışta olduğumuz yerdeyiz. Ama yarın göreceğiz." dedi.

Geçen sene yapılan yarışa göre ilerleme hissedip hissetmediği sorusuna Magnussen, "İlerleme hakkında bir şey bilmiyorum."

"Sanırım bunu uzun sürüşlerde görebiliriz."

"Ama bu pistte kesinlikle çok farklı hissettiriyor. Muhtemelen his açısından en büyük fark bu." dedi.

Ayrıca Magnussen, "Arka taraf çok farklı davranıyor. Uzun ve akıcı virajlarda gerçekten farkı hissediyorsunuz." dedi.

Teknik sorumlu Andrea De Zordo'nun lastik yönetimi açışından sürüş tarzlarının önemli olduğu sözleri hatırlatılan Magnussen, "Bunların bir kısmı doğru."

"Ama aynı zamanda, araçta olumlu bir davranış sergilediğinizde, sürüş tarzınızı değiştirebiliyorsunuz ve bu bir tür zincirleme reaksiyon."

Fans of Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yönde daha derine inmemiz ve lastiklerde daha fazla performans bulmamız gerekiyor. Ama bu yıl 100 kez söylediğim gibi, şu ana kadar iyi bir ilerleme kaydettik." dedi.

Altı ay sonra tekrar gelinen Suzuka pistinde şimdiye kadar attığı turlardan karşılaştırma yapılması istendiğinde Magnussen, "Şu ana kadar ilginçti."

"Yine, yüksek yakıtlı turlar atmadık ama attığımız turlarda aracı bu kadar farklı hissetmek ilginçti."

"Bence bu pistte daha iyi bir yerde olmamamızın nedeni bence denge konusunda yanlış yerde olmamızdı."

"Sanırım bunu düzelteceğiz ve sonra nerede olduğumuza bakacağız. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu pistte arka taraf kesinlikle çok daha tutarlı." dedi.