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Formula 1 / Son dakika

Red Bull'dan Marko da Perez'e tebrik mesajı göndermiş

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Red Bull'dan Marko da Perez'e tebrik mesajı göndermiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Sergio Perez, Sakhir GP'de aldığı Formula 1 galibiyetinin ardından birçok takım patronunun kendisine tebrik mesajı attığını ve onların içerisinde Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun da yer aldığını söyledi.

Sene sonunda Racing Point ile yollarını ayıracak Perez, hâlâ kendisine bir koltuk bulabilmiş değil. Perez'in 2021 için Red Bull'dan haber beklediği biliniyor.

Red Bull Racing'in yönetimi son dönemde hep, Abu Dhabi'deki yarışın bitmesini bekleyeceğini, Alex Albon'a kendisini kanıtlaması için gerekli zamanı vereceğini söyledi.

Perez, kendisinin bir acelesinin olmadığını ve kazandığı galibiyetin ardından çok fazla tebrik mesajı aldığını söyledi.

Perez, "Helmut dahil F1'deki takım patronlarının çoğundan tebrik mesajları aldım. Bunun olması hoştu."

"Karar açısından, onların herkese açık bir şekilde söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonunun ardından bir noktada karar verecekler. Kararın ne zaman olacağını bilmiyorum. Bu yüzden artık pek acelemiz yok."

"Senenin sonuna geldik ve durum böyle. Çok uzun zamandır bekliyoruz, kararı öğrenmeden önce bir ya da iki hafta kaldı. Değişen pek bir şey yok." dedi.

Perez ayrıca Sakhir GP zaferinin kararı etkileyeceğini düşünmediğini söyledi ve gösterdiği istikrara işaret etti.

Perez, "F1'de bir yarışın hayatınızı değiştirmeyeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Son 10 senedir, yarışlarda zaman zaman inişler çıkışlar olsa da, sene sonunda her zaman güçlü sonuca sahip olduk."

"Ve bu sene sizin de gördüğünüz üzere çok iniş çıkışlı oldu. Böylesi kısa şampiyonada COVID nedeniyle iki yarışı kaçırdım."

"Bahreyn'de podyum cebimizdeyken motoru kaybettik. Çok fazla fırsatı kaçırdık ancak buna rağmen hâlâ şampiyonada dördüncü sıradayız."

"Bu açıdan, bu sene oldukça güçlü bir seneydi ancak bu konuda takıma hakkını vermemiz lazım çünkü onlar bana neler yapabileceğimi gösterebileceğim bir araç verdiler. Bu çok özel bir şey." dedi.

Spordan ayrılması halinde son galibiyetiyle başı dik bir şekilde mi bunu yapacağının sorulması üzerine Perez, "Diyebileceğim tek şey, kendimle barışık bir insanım. Şu anda geleceğim tamamen benim kontrolümde değil. Bu sizi endişelendiren bir şey. Bu durumda olan her insan biraz zorlanır."

"Ancak bu durum benim kontrolümde olmasa da, bu galibiyeti aldım ve önüme çıkan fırsatlardan maksimumu aldım."

"Bu yüzden, gelecek sene bir koltuk bulursam, bu harika olur. Koltuk bulamazsam, 2022'de dönme konusunda istekliyim. Kariyerimin zirvesinde olduğunu ve en iyi yılların önümde olduğunu düşünüyorum. Yani bir sene, gelecek seneyi kaçırsam bile 2022'de dönmeye kararlıyım."

"Yani bir sene dışarıda kalmam gerekiyorsa, kalacağım. Geri dönmek için her zamandan daha kararlı olacağım. Bu galibiyet kendimle daha barışık olmamı sağlasa da aynı zamanda daha fazla istememe de neden oldu. Sporda daha fazlasını istiyorum."

"İlk defa bunu başardıktan sonra, bunu tekrar yapabileceğinizi bilirsiniz. Ben de bunu daha birçok kez başarmak istiyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Editör Adam Cooper

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