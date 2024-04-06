Magnussen: "Bu yıl yarışlarda daha iyiyiz, umarım yarın da böyle olur"

Avustralya'da kendi adına bu sezonun ilk puanlarına kavuşan Kevin Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in bu yıl ikinci kez ikinci bölüme kaldığı Japonya GP sıralama turlarında 18. sırada kaldı.

Suzuka, Haas zorlanmasının beklenildiği bir pistti. Magnussen sıralama turlarından sonra beklentilerin doğru çıktığını ve Suzuka'da zorlandıklarını ve hafta sonuna iyi hazırlanamadıklarını söyledi.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Magnussen, "Bence bu yıl yüksek hızlı virajlar iyi olduğumuz nokta değil. Biz düşük hızda ve düzlüklerde daha iyiyiz. Aracımızın hava sürtünmesi oldukça yüksek."

"Bu yüzden zor olacağını biliyorduk."

"Ama bence bizim açımızdan, hafta sonu için en iyi hazırlığı yapamadık."

"Büyük ayar değişiklikleri yaptık. 2. antrenmanda koşullar ideal değildi bu yüzden tur atamadık. Sonra sıralamada bazı büyük değişiklikler yaptık. Bunlar daha iyi sonuç verdi ama bu değişiklikleri yapmamak daha iyi olabilirdi." dedi.

3. antrenmanın nasıl geçtiği sorulduğunda Magnussen, "Bence sürüş çok zordu."

"Dediğim gibi, pistin bize uygun olmayacağını biliyorduk ama aynı zamanda araçtaki denge açısından özellikle de benim açımdan, çok zordu."

Kevin Magnussen, Haas Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sıralamalarda çok geliştiğini düşünüyorum. Ancak oraya çıkıp bunu hemen yapmak ve pratikte denemediğinizde bundan en iyi şekilde yararlanmak zor."

"Ancak, bu yıl gördüğümüz gibi, yarışta sıralamalardan biraz daha güçlü olma eğilimindeyiz. Umarım yarın da durum böyle olur ve ilerlemek için mücadele ederiz." dedi.

Denge sorunlarının ilk kez burada mı ortaya çıktığı sorulduğuna Magnussen, "Evet, bu aracın arka tarafı bu yıl çok tutarlı oldu."

"Geçen yıla kıyasla fark yaratan da buydu. Ancak bu hafta sonu durum gerçekten böyle değildi."

"Ama sorunun çözümüne yönelik olan bazı değişiklikler yaptık ancak yine de diğer pistlerde gördüğümüz gibi olmadığını hissediyorum."

"Ama belki de bu sadece pistin doğasından kaynaklanıyor olabilir. Burada düşük tutunma ve yüksek hızlı virajlar var." dedi.