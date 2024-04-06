Magnussen: "Bu yıl yarışlarda daha iyiyiz, umarım yarın da böyle olur"
Japonya GP sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Haas pilotu Kevin Magnussen, Japonya'da zaten zorlanacaklarını düşündüklerini ancak bu yıl yarışlarda daha iyi oldukları için pazar günü de bunu beklediklerini söyledi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Avustralya'da kendi adına bu sezonun ilk puanlarına kavuşan Kevin Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in bu yıl ikinci kez ikinci bölüme kaldığı Japonya GP sıralama turlarında 18. sırada kaldı.
Suzuka, Haas zorlanmasının beklenildiği bir pistti. Magnussen sıralama turlarından sonra beklentilerin doğru çıktığını ve Suzuka'da zorlandıklarını ve hafta sonuna iyi hazırlanamadıklarını söyledi.
Sıralama turlarının ardından basına konuşan Magnussen, "Bence bu yıl yüksek hızlı virajlar iyi olduğumuz nokta değil. Biz düşük hızda ve düzlüklerde daha iyiyiz. Aracımızın hava sürtünmesi oldukça yüksek."
"Bu yüzden zor olacağını biliyorduk."
"Ama bence bizim açımızdan, hafta sonu için en iyi hazırlığı yapamadık."
"Büyük ayar değişiklikleri yaptık. 2. antrenmanda koşullar ideal değildi bu yüzden tur atamadık. Sonra sıralamada bazı büyük değişiklikler yaptık. Bunlar daha iyi sonuç verdi ama bu değişiklikleri yapmamak daha iyi olabilirdi." dedi.
3. antrenmanın nasıl geçtiği sorulduğunda Magnussen, "Bence sürüş çok zordu."
"Dediğim gibi, pistin bize uygun olmayacağını biliyorduk ama aynı zamanda araçtaki denge açısından özellikle de benim açımdan, çok zordu."
Kevin Magnussen, Haas
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Sıralamalarda çok geliştiğini düşünüyorum. Ancak oraya çıkıp bunu hemen yapmak ve pratikte denemediğinizde bundan en iyi şekilde yararlanmak zor."
"Ancak, bu yıl gördüğümüz gibi, yarışta sıralamalardan biraz daha güçlü olma eğilimindeyiz. Umarım yarın da durum böyle olur ve ilerlemek için mücadele ederiz." dedi.
Denge sorunlarının ilk kez burada mı ortaya çıktığı sorulduğuna Magnussen, "Evet, bu aracın arka tarafı bu yıl çok tutarlı oldu."
"Geçen yıla kıyasla fark yaratan da buydu. Ancak bu hafta sonu durum gerçekten böyle değildi."
"Ama sorunun çözümüne yönelik olan bazı değişiklikler yaptık ancak yine de diğer pistlerde gördüğümüz gibi olmadığını hissediyorum."
"Ama belki de bu sadece pistin doğasından kaynaklanıyor olabilir. Burada düşük tutunma ve yüksek hızlı virajlar var." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Magnussen: "Tüm gün çok fazla önden kayma yaşadım"
Haas, Magnussen olayının tekrar yaşanmaması için önlem almış
Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Hulkenberg: "Kış boyunca lastik kullanımı üzerinde çok çalıştık"
Hulkenberg: "Alonso, Russell'a karşı savunma oyunu oynamak için yanlış virajı seçti"
Hulkenberg: "Tempomuz orta sıralarda bir şey yapmak için yeterliydi"
Son Haberler
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar