Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

Haas kış boyunca sezona arka sıralarda başlayabileceği ve hatta son sırada yer alabileceği endişesini dile getirmiş olsa da, sezona beklediklerinden çok daha iyi başlangıç yaptı. Arka sıralarda yer alan beş takım arasında Haas, şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla markalar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor.

Ancak Haas'taki en büyük dönüşüm puanlarla değil de daha önce pilotlar Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in defalarca bahsettiği zihniyetle değişikliğiyle ölçülebilir.

Pilotlar, tamamen yeni bir tutumdan ve takımın artık yarış gününe lastik aşınma sorunları nedeniyle gerileme korkusuyla girmeyeceğinden bahsediyorlar. Hulkenberg bu durumu "yanlış yöne giden bir tren" olarak tanımlıyor.

Bunun yerine, yeni aracı ve mühendislik öncelikli yaklaşımı, pazar günleri mücadelenin içinde olmayı dört gözle bekleyebilecekleri bir araca sahip olmalarını sağladı. Bu da kendilerine istikrarlı bir şekilde puanları getirdi.

Magnussen, "Pazar günleri mücadele edebiliyor olmamız çok büyük bir şey. Bu bizim açımızdan oyunu değiştirdi. Geçen yıl bu çok sinir bozucuydu ve 2022'de bile bunun işaretlerini gördük. Ama evet, bu yeni ve taze bir başlangıç gibi." dedi.

Magnussen'in pazar günü mücadelenin içerisinde olmalarını kendileri açısından oyunun değiştiği yönündeki değerlendirmesi sorulduğunda Hulkenberg, "Kesinlikle geçen yıla kıyasla farklı bir ortamda ve dünyada bulunuyoruz." dedi.

Sonuçta en büyük kazanım Haas aracının karakteristiğinin oldukça sivri olmaktan çıkıp daha yumuşak bir hale gelmesinden kaynaklanıyor.

Hulkenberg, "Aero haritasını geliştirdik ve aracı daha az hassas hale getirdik. Bu şu an için çok önemli ve anahtar gibi görünüyordu." dedi.

Ancak cumartesi performans gösteren bir araçtan pazar günü performans gösteren araca geçiş bir düğmeye basmakla gerçekleşecek bir şey değildir. Takımların lastikleri otomatik olarak daha kolay kullanan bir tasarımı kaleme almaları kolay değil.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with his engineer Gary Gannon and Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images