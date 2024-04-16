Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

Haas kış boyunca sezona arka sıralarda başlayabileceği ve hatta son sırada yer alabileceği endişesini dile getirmiş olsa da, sezona beklediklerinden çok daha iyi başlangıç yaptı. Arka sıralarda yer alan beş takım arasında Haas, şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla markalar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor.

Ancak Haas'taki en büyük dönüşüm puanlarla değil de daha önce pilotlar Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in defalarca bahsettiği zihniyetle değişikliğiyle ölçülebilir.

Pilotlar, tamamen yeni bir tutumdan ve takımın artık yarış gününe lastik aşınma sorunları nedeniyle gerileme korkusuyla girmeyeceğinden bahsediyorlar. Hulkenberg bu durumu "yanlış yöne giden bir tren" olarak tanımlıyor.

Bunun yerine, yeni aracı ve mühendislik öncelikli yaklaşımı, pazar günleri mücadelenin içinde olmayı dört gözle bekleyebilecekleri bir araca sahip olmalarını sağladı. Bu da kendilerine istikrarlı bir şekilde puanları getirdi.

Magnussen, "Pazar günleri mücadele edebiliyor olmamız çok büyük bir şey. Bu bizim açımızdan oyunu değiştirdi. Geçen yıl bu çok sinir bozucuydu ve 2022'de bile bunun işaretlerini gördük. Ama evet, bu yeni ve taze bir başlangıç gibi." dedi.

Magnussen'in pazar günü mücadelenin içerisinde olmalarını kendileri açısından oyunun değiştiği yönündeki değerlendirmesi sorulduğunda Hulkenberg, "Kesinlikle geçen yıla kıyasla farklı bir ortamda ve dünyada bulunuyoruz." dedi.

Sonuçta en büyük kazanım Haas aracının karakteristiğinin oldukça sivri olmaktan çıkıp daha yumuşak bir hale gelmesinden kaynaklanıyor.

Hulkenberg, "Aero haritasını geliştirdik ve aracı daha az hassas hale getirdik. Bu şu an için çok önemli ve anahtar gibi görünüyordu." dedi.

Ancak cumartesi performans gösteren bir araçtan pazar günü performans gösteren araca geçiş bir düğmeye basmakla gerçekleşecek bir şey değildir. Takımların lastikleri otomatik olarak daha kolay kullanan bir tasarımı kaleme almaları kolay değil.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with his engineer Gary Gannon and Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İyileştirilmiş lastik yönetimi hem aerodinamik hem de mekanik yaklaşımların bir sonucu ve bu iki faktör bir araya gelerek takıma yardımcı olur.

İlerleme umut verici olsa da, teknik direktör Andrea de Zordo, Haas'ın lastikler konusunda ihtiyaç duyduğu her soruyu cevapladığını söylemenin yanlış olacağını belirtmek istiyor.

De Zordo, "Tamamen anladığımızı söylemek büyük bir iddia olur! Ama bu konuda büyük bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

De Zordo, takımın ilerlemesini iki yönlü bir şey olarak görüyor. Birincisi, VF-24 tasarımının bu alanda daha iyi olması tamamen tesadüf değil, aynı zamanda tamamen tercih de değil.

Bu kış yapılan adım değişikliğini değerlendiren De Zordo, "Çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum ama aynı zamanda belki de planlanmamış bazı özellikler olduğunu düşünüyorum."

"Bazı nedenlerden dolayı yarış sırasında sıralama turlarına göre daha fazla şey feda ediyorsunuz ya da tam tersi. Dolayısıyla bu yıl aracımız yarışta belki biraz daha iyi ve bu bizim için de bir sürpriz oldu."

"Ama iyi olan şey, buna bakıyor olmamız ve bunun nedeninin ne olduğunu adım adım anlıyor olmamız. Hem mekanik hem de aerodinamik açıdan. Daha sonra buna bakarak her ikisi için de iyi olan bir yönde çalışmaya çalışıyoruz." dedi.

Haas'ın aracındaki tüm dinamikleri anlamak için kendisini uzun sürüş performansına odaklandığı Bahreyn'deki sezon öncesi testinden de büyük dersler çıkarıldı.

De Zordo, "Bu bize pek çok şeyi keşfetme imkanı verdi. Belki ayar ve karakteristiklerdeki küçük detaylar her şeyi biraz daha netleştirdi. Bence sonuçta, geçen yıl yaşadığımız sorun, tek bir şeye değil, pek çok şeye bağlıydı."

"Bu aero karakteristiği, araç kurulumu ve sürüş tarzıyla ilgiliydi. Görünüşe göre hepsini bir araya getirmeye çalıştık. Bu yıl çok daha anlayışlıyız. Ayrıca yapabileceğimiz pek çok şeyi de biliyoruz."

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tabii ki bunu yapmak zaman alıyor. Bu yüzden üzerinde çalışıyoruz. Bu oldukça cesaret verici çünkü muhtemelen yıl içinde de gelişebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Takım patronu Ayao Komatsu da her alanda daha hızlı olmasa da önemli yerlerde daha iyi olan bir araçtan bahsetti.

Komatsu, "Genel olarak daha fazla yol tutuşa sahip değil çünkü yüksek hızlı viraj performansına bakarsanız, geçen yıldan çok daha hızlı olduğumuzu düşünmüyorum."

"Ancak, özellikle aracın arka tarafındaki yere basma kuvveti açısından, çok daha iyi. Yani sürücüler ne beklemeleri gerektiğini biliyorlar."

"Geçen yılki araç o kadar öngörülemezdi ki, kullanımı o kadar zordu ki, ayarlama ya da sürüş konusunda ne yaparsak yapalım, yine de başarısız oluyordu."

"Ancak bu yılki araçta yeterince tutarlılık var. Yeterince hızlı olmasa da, yine de fark yaratabileceğimiz kadar tutarlılık var. Yani, temelleri doğru atılmış. O zaman şimdi gerçekten araca güncellemer yapmaya çalışmamız gerekiyor. Zor olan da bu." dedi.

Takımın düşündüğü bu zorluk, 2024'ün ilk güncelleme paketini tanıtmayı planladığı bu hafta sonu yapılacak olan Çin GP'de başlıyor.

İki sıralama seansı ve iki yarışın olduğu bir sprint hafta sonunda, takımın yeni sezona oldukça cesaret verici bir açılışa devam edip edemeyeceğini görmek büyüleyici olacak.