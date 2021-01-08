Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Haas takımıyla 4 yıl geçiren Magnussen, 2020’nin sonunda takıma gelecek 2 çaylak pilot Schumacher ve Mazepin için takım arkadaşı Grosjean birlikte koltuklarından ayrılmak zorunda kaldı.

F1’de 1 kez podyum finişi gören pilot, 2021 için spor araç yarışlarına geçerek IMSA Spor Araç Şampiyonası’nda Chip Ganassi Racing’in yeni DPi takımıyla yarışacak.

Magnussen’in 2021 sezonunda DPi’daki takım arkadaşı Renger van der Zande olurken Danimarkalı pilot, bu ayın sonunda Daytona 24 Saat’e de katılacak.

Magnussen, McLaren’la kariyerindeki ilk F1 yarışı olan 2014 Avustralya Grand Prix’sinde aldığı ikincilikten beri hiç podyum görmedi ve en son yarış galibiyetini de ondan bir yıl önce Formula Renault’da yarışırken almıştı.

Son yıllarını Haas’la puan barajının sınırında geçiren Danimarkalı pilot, tekrardan galibiyetler için savaşma şansının “çok heyecan verici” olduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Magnussen, “Gerçekten dört gözle bekliyorum, sabırsızlanıyorum.”

“Her şeyle daha kolay başa çıkabilmemi sağlıyor. Abu Dhabi’nin son Formula 1 yarışım olmasından hüzün duymuyorum. Araçları sürmeyi özleyeceğim, özellikle takımdakileri özleyeceğim. Fakat heyecan duymama engel olamıyorum, F1’de olamadığım için üzülmektense gelecekte beni bekleyen şeyleri sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Ben dahil herkes Formula 1’de olmak istiyor. Bu yüzden hep bunu hayal ettim. Fakat bir süre sonra yarış kazanamıyorsanız, puan kazanmak bile pek heyecan verici olmuyor.”

“Haas’la pek çok şey yaptık. Ama son zamanlarda o kadar da fazla bir şey yapmadık. Fakat ilk 10’a girme hissi bile bir süre sonra eskiyor.”

“Gerçek bir galipseniz puan almak sizin için gerçek bir hedef değil. Sizi tatmin etmeyecektir.” dedi.

Magnussen’in Haas’la geçirdiği 4 senede en iyi sonucu beşincilik oldu, fakat Danimarkalı pilot 2020 sezonu boyunca sadece Macaristan GP’sinde aldığı 10.lukla sadece 1 puan kazanabildi.

Haas, 2019 ve 2020’de de üreticiler şampiyonasında 9. sırayı alırken Amerikalı pilot kendini genelde gridin en gerisinde, Alfa Romeo ve Williams’la mücadele ederken buldu.

Magnussen F1’de araçlar arasındaki büyük farklar sebebiyle bir pilot olarak fark yaratmanın zorluğundan bahsederek, IMSA’da tekrardan bir fark yaratabilecek olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Magnussen, “Formula 1’de yarış kazanabilmek için iyi bir aracınız olması gerekiyor.”

“Tabii ki her 1000 seferden birinde olabiliyor, en iyi araçta olmayan birisi kazanabiliyor, fakat daha çok şansa bağlı ve böyle bir şeyin olması için çok olağanüstü koşullar gerekiyor. Çıkıp kendiniz yapıp bir fark yaratamıyorsunuz. O gerçekten imkansız.”

“Tekrardan kazanabildiğim bir durumun içinde olmayı dört gözle bekliyorum, sabah kalkıp Daytona, Sebring ya da Laguna Seca’da kazanmak için ne kadar sabırsızlandığımı düşünmek için sabırsızlanıyorum.”

“Bunlar çok efsane yarış pistleri ve oralarda yarışabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”