Palou, Thermal Million Dollar Challenge'da IndyCar galibiyetini aldı

Son IndyCar Serisi şampiyonu olan Palou, 2008'den bu yana IndyCar'da ilk kez düzenlenen puansız gösteride yarışı kontrol ederek 3.067 mil uzunluğunda, 17 virajlı pistte Team Penske'den Scott McLaughlin'e 5.7929 saniye önünde zafere ulaştı.

Palou, yarışa pole pozisyonunda başladı ve yarışın tamamını lider götürerek kazandı.

Açılış yarışını kazanan Meyer Shank Racing'den Felix Rosenqvist yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Andretti Global'den Colton Herta 20 turluk final bölümünün ikinci yarısında dokuzuncu sıradan tırmanarak dördüncü oldu. Chip Ganassi Racing'den Marcus Armstrong beşinci oldu.

Palou, McLaughlin'in önünde yarışa başlarken, Rosenqvist ve Armstrong da onu takip etti.

Açılış turundaki aksiyon, Arrow McLaren'den Alexander Rossi ve Juncos Hollinger Racing'den Agustin Canapino'nun 1. virajda yan yana mücadele ederken temas etmesiyle erken başladı.

Temas, çaylak Linus Lundqvist'i (Chip Ganassi Racing) geçerek altıncı sıraya yükselen ve ardından beşinci sıradaki Team Penske'den Josef Newgarden üzerinde baskı kuran Rossi'ye yardımcı oldu.

Rossi ve Newgarden üçüncü turda 1. virajı yan yana geçti ve ardından 2. virajda temas yaşadı. Bu temas Herta ve Lundqvist'e iki sıraya mal oldu. Dakikalar sonra Rossi nihayet Newgarden'ı geçmeyi başardı.

Alexander Rossi, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Josh Tons / Motorsport Images

Rossi bir sonraki turda 16. Virajda Lundqvist'e hamle yapmaya çalıştı ancak sırasını kaybetti. Daha sonra Rossi yerini geri alamadı ve yarışı yedinci sırada tamamladı.

Palou pole pozisyonunda başladı. McLaughlin ise, dördüncü başladıktan sonra ikinciliğe yükseldi.

Herta ve Lundgaard, açılış bölümünün ardından pite geldikleri için gridin en arkasından başlamak zorunda kaldılar.

Bu durum karşısında Herta, testler boyunca yüksek oranda bozulmaya maruz kalan lastiklerini korumak için temposunu düşürdü ve 12. (sonuncu) sıraya geriledi.

Palou'nun McLaughlin, Rosenqvist, Armstrong ve Newgarden'ın önünde liderliğini sürdürdüğü ilk üç turun ardından Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) telsizden gaz kelebeğinin takıldığını bildirdi.

Herkes kendi lastiklerini korumaya çalışırken tüm gridin arası açılmaya başladığında Rahal devam etmeye çalıştı. Buna ek olarak, Pietro Fittipaldi (Rahal Letterman Lanigan Racing), ekibinin kendisine bölümü kendi temposunda bitirmesi için yeterli yakıt koymadığını öğrendikten sonra, son birkaç turda Herta'nın arkasında sonunculuğa düştü.

Colton Herta, Andretti Global w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Palou'nun devre arasına McLaughlin'e 1.705 saniye önünde girmesiyle ilk beş değişmezken, Rahal'ın gaz kelebeği sorunları devam etti ve iki tur kala pite gelerek yarıştan çekildi.

Finalin ilk yarısı sona erdiğinde, IndyCar yetkilileri, takımının final öncesinde aracını uygun şekilde yakıt doldurma kurallarına uymaması nedeniyle Fittipaldi'yi diskalifiye etti.

Lundgaard, mola sırasında bir kez daha pite geldikten sonra ikinci yarıya en arkadan başlamak zorunda kaldı.

1. Ayak

Rosenqvist yeşil bayrağı en önde geçti, ancak 1. Virajı geçtikten hemen sonra kaos yaşandı.

Herta'nın Chip Ganassi Racing'den Scott Dixon'ın altına dalması ve tekerleklerine hafifçe dokunmasıyla orta grup üst üste yığıldı ve sonunda Romain Grosjean'a (Juncos Hollinger Racing) arkadan çarptı.

Rinus VeeKay'in 21 numaralı Ed Carpenter Racing Chevrolet'sine ve Lundgaard'ın sol tarafına çarptı. Team Penske'den Will Power kaçış alanına girerek arbededen kurtuldu, ancak sonuç olarak gridin gerisine düştü.

Temas, Grosjean'ın yarış dışı kalmasına neden olurken Dixon'a da bir pitten geçme cezası verildi.

Lundgaard yoluna devam edebildi ve ilk altıya girerek yerini korudu.

Yarış Rosenqvist'in McLaughlin'i geçerek temiz bir kaçış yapmasıyla yeniden başladı, ancak 10 turluk yarış, uyarı nedeniyle 20 dakikalık zaman sınırına alındı.

Herta, Dale Coyne Racing çaylak pilotu Nolan Siegel'in önünde altıncı sıraya yükselmeyi başardı.

Sonlara doğru Herta üzerinde baskı kurmasına rağmen, Siegel 1. Virajda yalpaladı ve sıra kaybederek bitiş çizgisini yedinci sırada geçti.

Bu arada Rosenqvist, Newgarden, Lundgaard, Canapino ve Herta'nın önünde McLaughlin'e karşı liderliğini sonuna kadar korumayı başardı.

Siegel'ın yanı sıra Power ve Dixon da finale kalamayanlar arasındaydı.

2. Ayak

İkinci ayakta daha temiz ve basit bir mücadele vardı ve Palou, takım arkadaşı Armstrong'u geçmek için pol pozisyonunda başlamasının avantajını kullandı.

En büyük mücadele, Meyer Shank Racing'den Tom Blomqvist'in Arrow Mclaren'in üç sürücüsüyle de karşı karşıya geldiği transfer noktası için yaşandı.

Blomqvist, Callum Ilott gibi isimleri savuşturarak takdire şayan bir mücadele sergilese de, Rossi'ye yaptığı agresif savunma işe yaramadı ve sonunda altıncı ve yedinci sırayı Rossi'ye ve ardından Pato O'Ward'a kaptırdı.

O'Ward yaklaşmaya çalıştıysa da Rossi temposunu sürdürdüğü için yeterli olmadı.

Palou 10 turun altısından sonra farkı 3.8 saniyeye çıkardı ve üçüncü sıradaki Rahal'a yaklaşık 13 saniye fark attı.

Ortalık durulduğunda finale yükselen isimler Palou, Armstrong, Lundqvist, Fittipaldi ve Rossi oldu.

O'Ward, Ilott ve Blomqvist ise dışarıda kalan önemli isimler arasındaydı.