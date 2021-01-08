Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"

Bottas, “Puan kazanamadığım birkaç yarış oldu ve elbette şampiyonluk yarışında benim için kötü birer ceza gibiydiler. Öte yandan sıralama turlarında ve bazı yarışlarda Lewis’le yakın mücadele içindeydik, ama birçoğunu kendi lehine çevirdi. Yani bu sezon bir açıdan olumlu geçti."

"Yaşlanıyor olsam da hızlanıyorum. Her yıl şampiyonluk için şansımın git gide daha da çok arttığını düşünüyorum.” dedi.

Sezon içinde kendisine karşı baskının artıp artmadığı sorusuna ise Bottas, “Her hafta kendimden en yüksek performansı çıkarmaya çalışmalıyım. Elbette çok enerji istiyor, baskı olduğunu söyleyemem ama çok zahmetli bir süreç. Ve baskı genelde diğer herkesten çok kendimden geliyor.” dedi.

Fin pilot aynı zamanda bir pilot olarak da henüz en iyi formuna ulaşmadığı kanaatinde: “Her sene daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Otomatikman olmuyor, bunun için çalışmanız gerek. Fakat en iyi yıllarımın henüz gelecekte yattığını düşünüyorum.”

Seviyesini yükseltmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulduğunda ise Bottas, “Bu sene yarış hızımın geliştiğini düşünüyorum, fakat henüz daha iyi olabilir ve istikrarımı da artırabilirim. Sıralama turlarında evet, Lewis daha çok pole pozisyonu kazandı. O yüzden o konuda daha iyi olmak için ince detaylara odaklanmam lazım.” dedi.

“Her zaman gelişme gösterilecek noktalar vardır. Lewis’in de gelişmeye devam ettiğini biliyorum. Daha iyi bir sürücü olmak için çok çalıştığını biliyorum ve ondan daha çok geliştiğimden emin olmalıyım.”

Fin pilot bu sezonun ilk yarışını kazandıktan sonra Rusya GP’sine kadar hiç galibiyet alamadı ve bu konuda eleştirilerin odağı oldu. Sochi’deki galibiyetin önemi sorulduğunda Bottas, “Benim için önemliydi çünkü bu seneki ilk galibiyetim ilk yarıştaydı ve sonrasında aylarca galibiyet alamadım. Dolayısıyla bu galibiyeti almam benim için çok önemliydi çünkü bu sayede kendinize bunu yapabildiğinizi hatırlatmış oluyorsunuz.” dedi.

Rusya GP’den sonra aracından eleştirmenlerine cevap da veren Bottas'a, sosyal medyadaki eleştirilerle nasıl başa çıktığı sorulduğunda ise: “Formula 1’de kesinlikle kendim hakkında birçok şey öğrendim, online eleştirilerle başa çıkmayı ve bunu motivasyona çevirerek ekstra bir güç kaynağı olarak kullanmayı.” dedi.

Son olarak yarış kazanmak istemesine rağmen takım arkadaşının yarışını bozmamayı nasıl başardığı sorusuna ise Bottas, “Bu, bu spordaki ince bir denge çünkü elbette birbirimizle rekabet içindeyiz ve takım arkadaşınız en büyük rakibiniz olabilir. Fakat ilerleme kat etmek istiyorsanız takım olarak çalışabilmelisiniz.”

“Takım arkadaşımla ilk sezonumuzdan beri birbirimize karşı iyi bir saygı gösteriyoruz ve bunun temel sebep olduğunu düşünüyorum."

"Pist üstünde çok sert yarışabiliriz fakat aynı zamanda bir takım olarak da çalışabiliyoruz çünkü uzun vadede kazanmaya devam etmek istiyorsak bunu yapmamız gerektiğini biliyoruz. Her zaman işe yaradı ve gelecekte de işe yarayacağını düşünüyorum.” cevabını verdi.