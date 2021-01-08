Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"
Ekleyen:

Takım arkadaşı Hamilton bir rekordan diğerine koşarken sezon boyunca sadece 2 galibiyet alabilen Bottas için 2020’nin pek başarılı bir sezon olduğu söylenemez. Fakat Fin pilot yine de sezondan çıkarabileceği birçok olumlu dersin olduğunu düşünüyor.

Bottas, “Puan kazanamadığım birkaç yarış oldu ve elbette şampiyonluk yarışında benim için kötü birer ceza gibiydiler. Öte yandan sıralama turlarında ve bazı yarışlarda Lewis’le yakın mücadele içindeydik, ama birçoğunu kendi lehine çevirdi. Yani bu sezon bir açıdan olumlu geçti."

"Yaşlanıyor olsam da hızlanıyorum. Her yıl şampiyonluk için şansımın git gide daha da çok arttığını düşünüyorum.” dedi.

Sezon içinde kendisine karşı baskının artıp artmadığı sorusuna ise Bottas, “Her hafta kendimden en yüksek performansı çıkarmaya çalışmalıyım. Elbette çok enerji istiyor, baskı olduğunu söyleyemem ama çok zahmetli bir süreç. Ve baskı genelde diğer herkesten çok kendimden geliyor.” dedi.

Fin pilot aynı zamanda bir pilot olarak da henüz en iyi formuna ulaşmadığı kanaatinde: “Her sene daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Otomatikman olmuyor, bunun için çalışmanız gerek. Fakat en iyi yıllarımın henüz gelecekte yattığını düşünüyorum.”

Seviyesini yükseltmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulduğunda ise Bottas, “Bu sene yarış hızımın geliştiğini düşünüyorum, fakat henüz daha iyi olabilir ve istikrarımı da artırabilirim. Sıralama turlarında evet, Lewis daha çok pole pozisyonu kazandı. O yüzden o konuda daha iyi olmak için ince detaylara odaklanmam lazım.” dedi.

“Her zaman gelişme gösterilecek noktalar vardır. Lewis’in de gelişmeye devam ettiğini biliyorum. Daha iyi bir sürücü olmak için çok çalıştığını biliyorum ve ondan daha çok geliştiğimden emin olmalıyım.”

Fin pilot bu sezonun ilk yarışını kazandıktan sonra Rusya GP’sine kadar hiç galibiyet alamadı ve bu konuda eleştirilerin odağı oldu. Sochi’deki galibiyetin önemi sorulduğunda Bottas, “Benim için önemliydi çünkü bu seneki ilk galibiyetim ilk yarıştaydı ve sonrasında aylarca galibiyet alamadım. Dolayısıyla bu galibiyeti almam benim için çok önemliydi çünkü bu sayede kendinize bunu yapabildiğinizi hatırlatmış oluyorsunuz.” dedi.

Rusya GP’den sonra aracından eleştirmenlerine cevap da veren Bottas'a, sosyal medyadaki eleştirilerle nasıl başa çıktığı sorulduğunda ise: “Formula 1’de kesinlikle kendim hakkında birçok şey öğrendim, online eleştirilerle başa çıkmayı ve bunu motivasyona çevirerek ekstra bir güç kaynağı olarak kullanmayı.” dedi.

Son olarak yarış kazanmak istemesine rağmen takım arkadaşının yarışını bozmamayı nasıl başardığı sorusuna ise Bottas, “Bu, bu spordaki ince bir denge çünkü elbette birbirimizle rekabet içindeyiz ve takım arkadaşınız en büyük rakibiniz olabilir. Fakat ilerleme kat etmek istiyorsanız takım olarak çalışabilmelisiniz.”

“Takım arkadaşımla ilk sezonumuzdan beri birbirimize karşı iyi bir saygı gösteriyoruz ve bunun temel sebep olduğunu düşünüyorum."

"Pist üstünde çok sert yarışabiliriz fakat aynı zamanda bir takım olarak da çalışabiliyoruz çünkü uzun vadede kazanmaya devam etmek istiyorsak bunu yapmamız gerektiğini biliyoruz. Her zaman işe yaradı ve gelecekte de işe yarayacağını düşünüyorum.” cevabını verdi.

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

Önceki haber

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

Sonraki haber

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

Button: "Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım"

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"
Dakar Dakar / Son dakika

Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"

Son Haberler

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

2s
2
Formula 1

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

1s
3
Formula 1

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

1g
4
Formula 1

Button: "Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım"

3s
5
Formula 1

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

18s

Son Haberler

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"
F1

Magnussen: "Formula 1'de puan savaşı vermek, bir süre sonra sizi tatmin etmiyor"

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"
F1

Bottas: "Henüz en iyi formuma ulaşmadım"

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"
F1

Abiteboul: "Ricciardo, McLaren'la güçlü bir Alpine'e karşı yarışacak!"

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
F1

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor
F1

Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.