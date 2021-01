Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Wolff says that Valtteri Bottas’ difficulties at the end of the season highlighted the change of mindset that comes when a driver’s Formula 1 title ambitions have ended. It was a factor that he suggests was not always appreciated before.

Wolff, Valtteri Bottas'ın sezon sonunda yaşadığı zorlukların, bir Formula 1 sürücüsünün şampiyona hırsı bittiğinde elde ettiği kafa yapısının nasıl değişeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Geçici olarak koltuğa geçen George Russell'a karşı geçirdiği zorlu Sakhir GP'si hafta sonunun ardından Fin pilot ve Wolff, birbirlerini daha iyi nasıl destekleyebilecekleri konusunda görüşmelerde bulundular.

Bu değişikliklerden biri ise Abu Dhabi'de yapılan sezon finalinde Bottas'ın daha cesaretlendirici takım telsizi konuşmaları istemesi oldu.

Wolff, sürücülerin kafa yapısını daha iyi yönetmek gerektiğini ve takımın, tek hafta sonu performansına odaklanmaktan uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff şunları söyledi: "Gözden geçirmemiz ve üzerinde beraber çalışmamız gereken şey şu, sürücüler için olay tamamen dünya şampiyonu olmakla alakalı."

"Buna karar verildiğinde de enerji seviyelerini nasıl yüksek tutulacağını öğrenmemiz lazım. Ancak kazanmakla kaybetmek arasındaki fark, zirvede olmakla sıfırda olmak, bu sporda oldukça az."

"Eğer Bottas, Sakhir GP'sinde liderliği almış olsaydı ve yarışı kazanmış olsaydı kimse onu eleştirmezdi. Ve bu da iyi veya normal bir start almasına bağlıydı. Yaşadığımız pit stop hatasından önce lider ile arayı kapatıyordu."

"Bu yüzden sürücülerimizi değerlendirme konusunda abartı ve depresyon arasında gezinmemeliyiz, orta yolu bulmalı ve sürücülerimizin özgüven kazanmasına, onların yeteneklerini geliştirmelerine ve sürekli performansa kavuşmalarına yardımcı olmalıyız."

Wolff, Bottas'ın 2020 sezonunda sürekli olarak takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın geride kalmasının, tam olarak 124 puan arkasında, formu hakkında doğru verileri ortaya koymadığını söyledi.

Buna örnek olarak ise Bottas'ın pek çok kez lastik patlatarak ve kendi kontrolünün dışında olan, aynı Toskana Grand Prix'sindeki kırmızı bayrak gibi, durumlarla puan kaybetmesini örnek gösterdi.

"Valtteri iyi performanslar gösterdi, ancak bu sene hak ettiğinden daha fazla zayıf performans ortaya koydu. Ve bu zayıf performanslar tamamen şanssızlık nedeniyle ortaya çıktı."

"Lider götürdüğü yarışta kaç kez kırmızı bayrak çıkması nedeniyle yarışı kazanabilecekken liderliği kaybetti? Veya lastik patlaması yaşadı? Pek çok kez."

"Bence bu sene daha fazla galibiyet alabilirdi. Ve şampiyonluk ihtimali de uzun süre boyunca devam edebilirdi."

"Kendisi çok üst bir seviyede performans gösteriyor. Yüksek performans ortaya koyduğu inanılmaz hafta sonlarında onun durumunu sorgulamaya gerek yok."