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Formula 1 Haberler

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Alex Palou geleceğinin IndyCar Serisinde olduğunu, McLaren'e sırtını döndükten sonra Formula 1'de yarışma şansının artık "gerçekten çok az" olduğunu söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Joey Barnes
, Writer
Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona

Geçtiğimiz hafta sonu Portland'da takımıyla ikinci IndyCar şampiyonluğunu kazanan Chip Ganassi Racing pilotu Palou, gelecek yıl Arrow McLaren'in IndyCar takımına geçmesi beklenmeden önce McLaren'in F1 takımı için yedek sürücü olarak TPC (önceki araçları test eden) makinelerini kullanıyordu.

Bunun, gelecekte McLaren'in F1 sürücü kadrosunun bir parçası olma potansiyelinin değerlendirilmesi aşamasının bir parçası olduğu anlaşıldı.

Ancak Ağustos ayının başında McLaren'dan U dönüşü yaparak Ganassi'de kalmaya karar vermesi, Palou'nun F1 hedeflerini sekteye uğrattı.

Palou Çarşamba günü Kaliforniya'daki Pebble Beach'te Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin bir medya grubuna konuştu. Palou, yaşı ve yarış geleceğine dair kesin bir garantinin olmaması nedeniyle F1'e yönelik tutumunun son yıllarda nasıl değiştiğini açıkladı.

Palou, "21'e kadar verdiğim röportajlara bakarsanız, F1'e hiç odaklanmadığımı söylediğimi saklamıyorum. Ve bu tamamen doğruydu, ancak şampiyonluğu kazandığımda işler değişti çünkü 24 yaşındaydım."

"İlk büyük şampiyonluğumu kazanmıştım ve 'Bir şeyler denesem nasıl olur? İşler ters gidebilir ama sonra [IndyCar'a] geri dönebilir ve 27 yaşında, hâlâ çok genç olurum. Bunu 15 ya da 10 yıl boyunca yapabilirim.' diye düşündüm."

"Sonra işler değişti. McLaren ile kapılar biraz açıldı. İnanılmazdı. F1 araçlarını test etme ve geçen yıl COTA'da birinci antrenman seansına katılma fırsatım oldu ki bu inanılmazdı. Fırsat harikaydı ama orada 'Bir araban olacak'tan başka bir şey yoktu."

"Aynı zamanda, 20 yaşında olsaydım belki beklerdim. Ama 20 yaşında değilim, 26 yaşındayım. Ve bu açıdan, 30 yaşında F1'e giren biri oldu mu bilmiyorum." dedi.

Alex Palou, McLaren MCL36

Alex Palou, McLaren MCL36

Fotoğraf tarafından: Carl Bingham / Motorsport Images

Pazar günü Portland'da şampiyon olduktan sonra Motorsport.com'un bir noktada hâlâ F1'e geçme düşüncesi taşıyıp taşımadığı sorusuna Palou şu yanıtı verdi: "Hayır, bunun tam olarak odak noktam olmadığını birçok kez söyledim. Sonra bir fırsat çıktığında bunu değerlendirmem gerektiğini hissettim."

"Aynı zamanda 21 ya da 19 yaşında olmadığımı da biliyorum. Şimdiden 26 yaşındayım ki bu iyi bir şey. Yaşlı olduğumu söylemiyorum ama çok genç de değilim. Yani gelecek yıl 27 yaşında olacağım. Gelecekte bir [F1] fırsatı gelirse, ki bu gerçekten çok küçük bir ihtimal, bunu kesinlikle %100 düşüneceğim."

"Ama dürüst olmak gerekirse mutluyum. Şampiyonluklar ve yarışlar kazanmaya ya da şampiyonluklar için mücadele etmeye devam ettiğim sürece harika bir kariyerim olacağını düşünüyorum."

Palou'ya avukatları tarafından sözleşmeyle ilgili konularda yorum yapmaması talimatı verildi, zira McLaren Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi aracılığıyla kendisine karşı yasal işlem başlattı.

McLaren'ın hareket tarzına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hayır, bunu bekliyordum. Yani, belki bu şekilde bir şeyler yapmayı değil. Ama evet, er ya da geç bir hareket olacağını bekliyordum, kesinlikle."

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