Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"
Alex Palou geleceğinin IndyCar Serisinde olduğunu, McLaren'e sırtını döndükten sonra Formula 1'de yarışma şansının artık "gerçekten çok az" olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta sonu Portland'da takımıyla ikinci IndyCar şampiyonluğunu kazanan Chip Ganassi Racing pilotu Palou, gelecek yıl Arrow McLaren'in IndyCar takımına geçmesi beklenmeden önce McLaren'in F1 takımı için yedek sürücü olarak TPC (önceki araçları test eden) makinelerini kullanıyordu.
Bunun, gelecekte McLaren'in F1 sürücü kadrosunun bir parçası olma potansiyelinin değerlendirilmesi aşamasının bir parçası olduğu anlaşıldı.
Ancak Ağustos ayının başında McLaren'dan U dönüşü yaparak Ganassi'de kalmaya karar vermesi, Palou'nun F1 hedeflerini sekteye uğrattı.
Palou Çarşamba günü Kaliforniya'daki Pebble Beach'te Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin bir medya grubuna konuştu. Palou, yaşı ve yarış geleceğine dair kesin bir garantinin olmaması nedeniyle F1'e yönelik tutumunun son yıllarda nasıl değiştiğini açıkladı.
Palou, "21'e kadar verdiğim röportajlara bakarsanız, F1'e hiç odaklanmadığımı söylediğimi saklamıyorum. Ve bu tamamen doğruydu, ancak şampiyonluğu kazandığımda işler değişti çünkü 24 yaşındaydım."
"İlk büyük şampiyonluğumu kazanmıştım ve 'Bir şeyler denesem nasıl olur? İşler ters gidebilir ama sonra [IndyCar'a] geri dönebilir ve 27 yaşında, hâlâ çok genç olurum. Bunu 15 ya da 10 yıl boyunca yapabilirim.' diye düşündüm."
"Sonra işler değişti. McLaren ile kapılar biraz açıldı. İnanılmazdı. F1 araçlarını test etme ve geçen yıl COTA'da birinci antrenman seansına katılma fırsatım oldu ki bu inanılmazdı. Fırsat harikaydı ama orada 'Bir araban olacak'tan başka bir şey yoktu."
"Aynı zamanda, 20 yaşında olsaydım belki beklerdim. Ama 20 yaşında değilim, 26 yaşındayım. Ve bu açıdan, 30 yaşında F1'e giren biri oldu mu bilmiyorum." dedi.
Alex Palou, McLaren MCL36
Fotoğraf tarafından: Carl Bingham / Motorsport Images
Pazar günü Portland'da şampiyon olduktan sonra Motorsport.com'un bir noktada hâlâ F1'e geçme düşüncesi taşıyıp taşımadığı sorusuna Palou şu yanıtı verdi: "Hayır, bunun tam olarak odak noktam olmadığını birçok kez söyledim. Sonra bir fırsat çıktığında bunu değerlendirmem gerektiğini hissettim."
"Aynı zamanda 21 ya da 19 yaşında olmadığımı da biliyorum. Şimdiden 26 yaşındayım ki bu iyi bir şey. Yaşlı olduğumu söylemiyorum ama çok genç de değilim. Yani gelecek yıl 27 yaşında olacağım. Gelecekte bir [F1] fırsatı gelirse, ki bu gerçekten çok küçük bir ihtimal, bunu kesinlikle %100 düşüneceğim."
"Ama dürüst olmak gerekirse mutluyum. Şampiyonluklar ve yarışlar kazanmaya ya da şampiyonluklar için mücadele etmeye devam ettiğim sürece harika bir kariyerim olacağını düşünüyorum."
Palou'ya avukatları tarafından sözleşmeyle ilgili konularda yorum yapmaması talimatı verildi, zira McLaren Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi aracılığıyla kendisine karşı yasal işlem başlattı.
McLaren'ın hareket tarzına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hayır, bunu bekliyordum. Yani, belki bu şekilde bir şeyler yapmayı değil. Ama evet, er ya da geç bir hareket olacağını bekliyordum, kesinlikle."
McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"
McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı" McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"
Brown: ''Alex Palou'ya önemli bir yatırım yaptık''
Brown: ''Alex Palou'ya önemli bir yatırım yaptık'' Brown: ''Alex Palou'ya önemli bir yatırım yaptık''
Andretti: "Palou, F1 aracıyla rekabetçi olacak"
Andretti: "Palou, F1 aracıyla rekabetçi olacak" Andretti: "Palou, F1 aracıyla rekabetçi olacak"
Marcus Ericsson, Indy 500 kupasına kavuştu
Marcus Ericsson, Indy 500 kupasına kavuştu Marcus Ericsson, Indy 500 kupasına kavuştu
Armstrong, Ganassi ile IndyCar'a geçiyor!
Armstrong, Ganassi ile IndyCar'a geçiyor! Armstrong, Ganassi ile IndyCar'a geçiyor!
Jimmie Johnson tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor
Jimmie Johnson tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor Jimmie Johnson tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor
Son Haberler
SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!
SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak! SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!
DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu
DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum" 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor
Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar