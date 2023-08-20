Brown: ''Alex Palou'ya önemli bir yatırım yaptık''

Alex Palou başarılı bir Indycar pilotu. Kendisi Chip Ganassi Racing adına yarışıyor. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken McLaren’ın da dikkatini çekmiş durumdaydı.

Arrow McLaren da Indycar’da şampiyonluk yaşama istekleri için Palou’yu takıma katmak istediler. Bunun yanında Palou’ya fazlaca güvenen McLaren hem Indycar için hem de Formula 1 için kendisini takıma katmak için sözleşme imzaladılar.

CEO Zak Brown, Palou’nun 2024 maaşının bir kısmını ödediğini ve F1’de test programı için milyonlarca dolar yatırım yaptığını ifade etti.

IndyStar'ın raporuna göre, iki ayrı şirket olan McLaren Racing ve IndyCar takımı, Palou ve yarıştığı birim ALPA Racing USA LLC’e İngiltere ticari mahkemesinde dava açmıştır.

Bu davanın neden açıldığına gelecek olursak Palou, şu anda yarıştığı Chip Ganassi Racing takımında sözleşme anlaşmazlığı yaşadı. Bunun sonucunda takım kendisine zaten dava açmıştı, bu anlaşmazlık yaşandığı noktada McLaren pilotu kapmak için sözleşme imzalamıştı.

Ancak sözleşme karışıklığı ve anlaşmazlığı Palou bu sene Indycar’da eski takımında ve McLaren’da F1 test sürecine dahil olmasını sağladı. Sorun mahkeme dışında çözülmüştü ancak Palou sözleşmesinde yazanlara uymadığı için hem Chip Ganassi Racing hem de McLaren ile davalık oldu.

Açıklamalarda bulunan Brown’un The Race’e yaptığı açıklamada ‘’ Alex Palou'ya önemli bir yatırım yaptık ve onunla 2024 yılında yarışmayı dört gözle bekliyorduk.’’

‘’Bu konuyu çözmek için hukuk sistemine güveniyoruz ve yorumlarımızı bu kadarla sınırlıyoruz.’’

Daha çok takıma ve gelecek planlarına odaklandıklarını belirten Brown

"Bir, takım olarak bu sezonun son yarışlarına ve 2024 planlarımıza odaklanıyoruz ve hazır olduğumuzda duyuracağız."

The İndyStar haberine göre geçtiğimiz hafta MIM (Monaco Increase Management)’den ayrılan -Palou’yu yönettiği düşünülen kişi- Roger Yasukawa’nın, dava hakkında yorum yapmayı redettiğini ifade etti.

Yasukawa, 2020'de Palou’ya Dale Coyne Racing ile Indycar'a ilk çıkışını yapmasına yardım eden eski IndyCar sürücüsüdür. Geçen yıl MIM’e katıldığında Palou ile birlikte çalışmak için katıldığı ifade ediliyor. Yasukawa’nın babasının ise eskiden McLaren da çalışmasının tesadüf olduğu söyleniyor.

IndyStar ayrıca iki davanın, Palou ve ALPA aleyhine sırasıyla 16 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde dosyalandığını iddia ediyor.

Brown Palou’nun sözleşmesinde yazanları yerine getirmediğini ve takıma katılmayacağını ifade eden bir mektup hazırlayıp gönderdiği tarihler ile davanın açılma tarihleri birbiriyle örtüşüyor.

Böylelikle Alex Palou için önümüzdeki sezon hangi takımda yarışacağı ve F1 kariyeri olup olmayacağı muamma da kalmış oldu.