Leclerc: "Yeni Ferrari, ayarlarda daha fazla esneklik sunuyor"

Leclerc, Ferrari SF1000 aracını gerçek anlamda ilk kez Çarşamba günü Barselona'daki sezon öncesi testlerinde sürdü ve toplamda 131 tur attı.

Monakolu sürücü, öğleden sonra aracı takım arkadaşı Sebastian Vettel'e bırakmadan önce Perşembe sabahı direksiyona geri dönecek.

Bu sene Ferrari ile ikinci yılına giren Leclerc, aracın ihtiyaçları daha iyi karşıladığını ve daha fazla ayar seçeneği olduğunu söyledi.

Leclerc, "Açıkçası geçen yıl her yarış tüm yorumlarımı not ettiler, bu yüzden beni bir sürücü olarak çok daha iyi tanıyorlar,"

"Onlar benim neye ihtiyacım olduğunu biliyor, pistte ne türlü dengeyi istediğimi ve en azından aracın ayarlarında sürüş stilime uyacak esnekliği sağlayabildiler, ki bu da bu seneki en büyük farkı yaratacak sanırım. Bu ileriye doğru bir adım olmalı."

"Elbette bu yıl aracın ayarlarında daha fazla esnekliğe sahibiz. Bu her iki sürücü için de her zaman iyi bir şey."

"Aracımız sürüşümüze göre daha ayrıntılı olarak uyarlayabiliriz. Aracı henüz zorlamadık, ancak daha fazla esnekliğe sahip olduğumuzu biliyoruz, bu bir gerçek ve sadece olumlu olabilir." dedi.

Leclerc, Vettel ile arasındaki sürüş tarzı farklılığından ötürü değil, her piste uygun bir araç yapmak için aracın bu hale getirildiğini dile getirdi.

Leclerc, "Bunu yapmanın temel nedeni, geçen yıl bazı yarışlarda çok güçlü olmamız, bazılarında ise biraz daha fazla mücadele etmemizdi."

"Aracı farklı pistlere uyarlayabilmek için ayarlar açısından daha esnek olmamız gerekiyor."

"Temel sebep buydu. Ama elbette bize yardımcı olacak, ama her iki sürüş tarzının iki uçta olmasıyla ilgili değil."

"Geçen yıla kıyasla biraz daha esnekliğe sahip olacağız ve bu, ayarlar konusunda zorlandığımız bazı pistlerde bize yardımcı olacak." dedi.