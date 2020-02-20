Steiner: "Haas'ı eleştiren Racing Point, artık konuşurken bir daha düşünmeli"
Haas patronu Gunther Steiner, daha önce Ferrari ile olan ortaklıklarından ötürü Haas'ı eleştiren Racing Point'in artık “konuşmadan önce düşünmesi gerektiğini” söyledi.
Racing Point, geçmişte Haas ve Ferrari araçları arasındaki benzerlik hakkında bolca yorumda bulunmuştu ve Formula 1'deki yeni bir takımın bu kadar hızlı olmasını sorgulamıştı.
Ancak Racing Point'in 2020 aracı 2019 Mercedes'e benziyordu ve kasıtlı olarak Mercedes'in konseptini kopyaladıklarını doğruladılar.
Bunun üzerine konuşan Steiner, Haas'ın Ferrari ile sinerji yaratmaya yönelik yaklaşımının bir kez daha doğrulandığını söyledi.
Steiner, Racing Point'ın durumu hakkında, “Bazen konuşmadan önce düşünmek zorundasın, bunu söylemem gerekiyor, çünkü belki bir gün senin sıran gelecek ve sonra buna karşı çıkamayacaksın. Hepimizin bildiği gibi, birkaç yıl önce oldukça ağır şekilde şikayet ettiler, bu yüzden şimdi tam bir U çiziyorlar. Bu onlara kalmış. Gerçekten umrumda değil." dedi.
Ancak Steiner, Racing Point'in yanlış bir şey yapmadığını da söyledi.
“Ben böyle düşünüyorum. Araçlarında çok fazla Mercedes parçası kullanıyorlar, yani o zaman neden gidip bir Red Bull'u kopyalasınlar ki? Bizimle aynı şey."
“Ferrari'den pek çok parça alıyoruz. Peki hangi aracı kopyalayacağız? Sanırım bir Ferrari'yi. Yani bir Toro Rosso veya bir Red Bull kopyalarsanız, oldukça aptal görünürsünüz çünkü ortada olmayan bir şey icat etmeye çalışırdık."
“Bence sadece, bizim yaptığımız şeyi yapıyorlar. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya ve bu modeli kullanmaya çalışıyorlar.”
AlphaTauri takım başkanı Franz Tost, Racing Point ve Mercedes araçlarının, süspansiyon ve vites kutusu tasarımlarını paylaşmasından ötürü benzer olmasına şaşırmadığını söyledi.
Tost, “Racing Point ve Mercedes arasında bildiğimiz gibi bir işbirliği var. Arka ucu onlardan alıyorlar, arka süspansiyonu yine onlardan alıyorlar."
“Ön süspansiyon ve aerodinamik açıdan ne kadar aynı olduklarını bilmiyorum, çünkü normalde bunlar listede var."
"Racing Point'in gelişim konusunda aynı yöne gittiğini ve benzer çözümlere ulaştığını görüyorum. Ama her şey yönetmelikler dahilinde.” dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Jonathan Noble
Steiner: "Haas'ı eleştiren Racing Point, artık konuşurken bir daha düşünmeli"
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