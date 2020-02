Racing Point: "Mercedes'in aero yönünü takip ederek risk aldık"

Yeni RP20 aracı piste ilk kez Barcelona'da yapılan sezon öncesi testlerin Çarşamba gününde görüntülendi, araç F1 Dünya Şampiyonu W10'un replikası olarak yorumlandı. Green'e göre takımın 2020'de hızlanmak için bir şey yapması gerekiyordu ve önceki felsefelerinin üzerine konulacak düşük miktarda gelişim bulunuyordu.

Bu değişimin performanstaki en büyük kazancı, Sergio Perez'in testin ilk gününü üçüncü sırada, iki Mercedes sürücüsünün arkasında yer alarak tamamlaması olurken en kötü kısım ise bu araç dizaynlarının sadece bir sene daha kullanılacak olması. Bu nedenle, en kötü senaryoda takımlar, 2021'de tamamen yeni kurallara geçmeden önce sadece bir yıl kaybedilecek olan durumu yanlış anlamıştı.

Motorsport.com'a konuşan Green şunları söyledi: "Bize bu ilham geçen senenin en hızlı aracından geldi. Neden bunu yapmayalım ki? Şu anda onların 2019'da kullandığı vites kutusunu kullanma durumundayız, aynı güç ünitesine sahibiz ve vites kutusu süspansiyon ile beraber belirli bir aerodinamik felsefeyi oluşturmak için dizayn edildi.

"Şampiyonada 7.olan bir araca sahiptik. Bu kurallarla devam etmek için son senemizdi, yüksek eğime sahip araca yapacağımız geliştirmelerin durumu karşılayacağını düşünmüyorduk ve risk almaya değmezdi. Ve bu büyük bir risk. Tüm yaptıklarımızı çöpe attık, yeni bir sayfa açtık, nereden başlamalıydık? Tabii ki de gridin en yavaş aracından esinlenmeyeceksiniz değil mi? En hızlı araçtan ilham alacaksınız ve biz de bunu yaptık."Eğer işe yararsa, işe yarayacak. Eğer işe yaramazsa, bir yıl kaybedeceğiz ancak yapmamaya göre bir şey kaybetmezdik. Bu geçişi yapmamamamızın kaybı daha büyüktü."

Green, Mercedes'in yaklaşımını tamamıyla anlamanın durumu kolaylaştırdığını söyledi.

"Zor olan kısmı bu." diyen Green ekledi: "Takımın ne yaptığımızı anlayacak kapabiliteye sahip olduğuna inanmamız gerekti ve bu riskli olan kısım. Bu büyük bir risk. Bana göre tüm kış gelişimi sırasında elde ettiğimiz veriyi Brackley'deki ekibimiz gayet iyi analiz etti ve her şeyi bir araya getirmek için doğru parçaları bir araya getiriyorlar. Aynı zamanda biraz kendi yorumumuzu da kattık, Racing Point kısmını. An itibariyle her şey ümit verici duruyor."

Green takımın birkaç senedir bilerek Mercedes aero felsefesinden kaçındığını, ortak kullanılan vites kutusuna rağmen, söyledi: "Bu durum sizi bir yöne doğru itiyor.

"Birkaç senedir onların konseptini başla bir tip ile birleştirmeye çalışıyorduk, onların konseptini reddediyorduk ancak bu sene bu konsepti deneme şansımız doğdu. Daha önce hiç bu şansa sahip olmamıştık."

Racing Point aynı zamanda süspansiyon dizaynının Mercedes ile doğrudan paylaşıldığını açıkladı.

“Süspansiyon dizaynı esas olarak Racing Point'e ait.” dedi. “Geçen yıl olduğu gibi, bazı Mercedes süspansiyon parçalarını kullanıyoruz, bu yüzden değişiklik yok. Bazı parçaları Mercedes'ten, bazılarını mekanik parçalardan kullanıyoruz ancak geri kalanı Racing Point tarafından tasarlandı.”

Avustralya'da kullanılan Racing Point aracının testte kullanılan araçla benzerliğinin ne kadar olacağı sorusuna Green şu cevabı verdi: “Melbourne için önemli bir değişiklik var. Ama bu büyük adım olmalı.

“Senede başka bir güncelleme yapma planımız var, nasıl ilerlediğimizi görmek zorundayız."