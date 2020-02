Röportaj: Leclerc, SF1000'i ve testleri anlattı

Araç ile ilgili düşüncelerin nedir? Geçen sene ile bir fark var mı?

CL: Dürüst olmak gerekirse çok zor bir öğle seansı geçirdik. Çok fazla rüzgar vardı. Rüzgar ile ilgili çok zorlandım ve sürüş hataları yaptım. Araç üstüne çalışıyoruz. Tek referansımız bugün üzerineydi, aynı zamanda sabah ve 3 gün öncesine göre daha zor bir gün geçirdik, genellikle rüzgar nedeniyle böyle oldu.

Seni rahatsız eden bir şey var mıydı?

CL: Hayır, sanırım son sürüşte rüzgar tarafında koşullar biraz daha iyiydi, bu yüzden aracın asıl resmini daha çok görebildik, her ne kadar hala doğru düşünceyi bulmak zor olsa da. Ancak denge konusunda gayet iyiydik. Geçen hafta da dediğim gibi, hala kendimize odaklanıyoruz bu yüzden diğerlerine göre nerede olduğumuzu bilmiyoruz.

Mattia sezona Mercedes'in arkasında başladığını söyledi, onların gelişim durumu göz önüne alındığında bu size ne kadar sorun çıkartıyor?

CL: Bana göre geçen sene ilk yarıştan son yarışa kadar büyük bir gelişim gösterdik. Görebildiğiniz gibi Mercedes'e çok yaklaştık, bu yüzden kafamızı önümüze eğip, kendimize odaklanmamız lazım, takıma bu konuda çok güveniyorum.

Seb'e göre araç, geçen seneye göre virajlarda daha hızlıydı ancak düzlüklerde daha yavaştı, buna katılıyor musun? Sence motordan mı kayıp var sürtünme kuvvetinden mi?

CL: Bir sürücü için kaybın motordan veya sürtünmeden olduğunu anlamak çok zor, ancak genel olarak virajlarda daha hızlıyız, büyük ihtimalle düzlüklerde daha yavaş olmamızı sağlayan şey sürtünme, ki bu da sene sonundaki amacımızdı. Sanırım bu konuda amacımıza ulaştık. Bekleyip aracımızın genel performansını görmeliyiz, ancak evet, aracımız virajlarda geçen seneye göre daha hızlı ve bu çok iyi bir şey, bu yüzden aracımız üstünde çalışıp daha çok performans elde etmeliyiz.

Nerede olduğunuzu bilmediğiniz için Melbourne'e gitmekten memnun musun?

CL: Sanırım geçen sene ilk yarıştan önce nerede olduğumuzdan tamamen emindik, ancak ilk yarışa geldik ve tamamen farklı bir dizilişe sahiptik. Bunu yarıştan öncesinde bileceğimizi düşünmüyorum. Eğer gerekliyse de bunun daha önce olacağını pek zannetmiyorum. Şu anda dediğim gibi, geçen seneye oranla kendimize odaklanmış durumdayız ve diğerlerine odaklanmamaya çalışıyoruz çünkü onların yapabileceklerini değiştiremeyiz ve onların ne yaptığını bilemeyiz. Eminim ki Melbourne'a gelirken nerede olacağımızı bilmiyoruz.

Ön grupta yer alan takımlar ve sürücüler ile akıl oyunlarına giriştiniz, bunun gibi şeyler senin ilgini çekiyor mu?

CL: Hayır, dürüst olmak gerekirse ben sadece sürüşüme odaklandım. Konuşmalar işin sonunda insanların işine yaramıyor. Ben sadece kendi işime odaklandım ve olduğumuz yere göre gelişmeye çalışıyorum. Yapılacak çok işimiz var, bu yüzden olabildiğince buna odaklanmaya çalışıyorum.

Araçtaki en büyük gelişim ve en büyük eksik ne?

CL: Sanırım en büyük gelişim virajlardaki hızımız oldu ve en büyük eksiğimiz ise, bence en zayıf yanımız - ki bunu zayıf yan olarak açıklamak istemem - ama şimdilik aracın dengesi üzerinde çalışmamız lazım ve dengeyi viraj girişinden daha çok viraj çıkışına kaydırmamız lazım, ancak bu testler sırasında normal olan şeyler. Asıl eksiklikleri görmemiz için Melbourne'deki sıralama seansını beklememiz lazım, herkes aynı benzin miktarına sahip olacak ve sonuna kadar zorladıkları zaman onların verilerine erişebileceğiz ve nerede olduğumuzu anlayabileceğiz.

Bildiğin gibi Netflix serisi yayınlanmak üzere, Ferrari ve Sauber bölümleri arasındaki farkı görebildin mi? Seri hakkında ve F1'e olan etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

CL: İlk sezon çok eğlenceliydi. İzledim ve herkesin bu seri hakkında değerlendirmesini almak güzeldi, F1 izlemeyen ve daha önce izlememiş olan insanların bile. Bu yüzden eminim ki Formula 1 pilotlarının görünüşü, biz sürücüler için bile çok ama çok iyiydi. Aynı zamanda bizim çalışma stilimiz de, tabii ki geçen sene bizimle sadece 1 yarışta çekim yaptılar. Bu bakımdan her şey aynıydı, ancak daha sonrasında Netflix ile sene sonuna kadar beraber olmadık ki bu önceki sene ile arasındaki tek fark oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelecek seneki gelişim nasıl olacak biraz da senden duyalım.

CL: Araçlar çok farklı olacak ki bu yüzden, gelecek seneki araçların üretimi sırasında bu sezondaki araçlardan çok fazla yararlanma şansımız olmayacak. Bence çok önemli değil ancak bu sene, gerçek pist verileri bakımından hazırlık olarak öğrendiğimiz şeyler ile Maranello'daki simülatörde öğreneceğimiz verileri karşılaştırmak çok önemli olacak, çünkü pistler aynı kalacak ve bilgisayardan aldığımız veriler ile pistteki verilerin uyuşması, gelişimimiz için çok önemli.

Corona virüsü hakkında ne düşünüyorsun?

CL: Bana göre herkesin güvende olması buradaki en önemli durum, yarıştan veya her şeyden daha önemli. Daha sonrasında bir ülkede yarışmaya veya yarışmamaya karar vermek konusunda ise FIA'ya ve takımlara güveniyorum, böylece bir çözüm bulabilirler ve bunu oraya gitme konusunda doğru kararı vereceklerdir. Ancak bana göre güvenlik buradaki en önemli konu.

Araçlar gelecek sene yavaşlayacak ancak bunu daha iyi bir yarış rekabeti için yapıyorlar - araçların daha çok yavaşlayacak olması seni ne kadar ilgilendiriyor?

CL: Bu durum özellikle sıralamada bizi ilgilendiriyor, ancak genel olarak alırsanız... Mükemmel bir dünyada bu senenin aracını sıralama seansı için tercih ederim, ancak umuyorum ki gelecek senenin aracı yarış için daha iyidir, ancak ne yazık ki bu mümkün değil. Ancak genel olarak, bana göre bu değişim spor için iyi olacak, çünkü daha çok rekabete ihtiyacımız var, araçların birbirini daha yakından takip etmesine ihtiyacımız var, bu yüzden evet, belki de bu üç, dört veya beş seneliğine şu andakine göre daha yavaş olacağız anlamına geliyor, ancak eminim ki sporun bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesi bu performans sorununa da çare olacaktır, ve umarım birkaç seneye bu performans açığını da kapatabiliriz. Formula 1'in bu konuda ilerlemesinin tamamıyla arkasındayım.

Zandvoort prototip lastiği herhangi bir farklılık oluşturdu mu?

CL: Hayır, gayet yakın hissettirdi, bundan fazla detay vermeyeceğim.

Her şey senin istediğin yönde mi ilerliyor?

CL: Bu öğlen biraz zorlandım, özellikle rüzgarın etkisiyle, rüzgar çok güçlüydü ve sanırım bu durumlar altında sürüşte biraz zorlandım. Araç üzerinde çalışıyoruz ve sanırım birkaç pozitif şey buldum. Son sürüş de gayet iyiydi bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz.

Takımın yaptığı yorumlar sonucunda çok geride olduğunuz söylendi, bu durum beklentileri nasıl etkiliyor?

CL: Bana göre, dürüst olmam gerekirse her şey çok zor, özellikle benim için. Bu soruyu yanıtlamak çok zor. Nerede olduğumuzu hiç bilmiyorum. Dediğim gibi, kendimize odaklandık. Geçen sene nerede olduğumuzu az çok anladığımı zannediyordum ancak bunu ilk yarışta ortaya koyamadık. İyi bir şekilde çalışıyoruz, her şeyi tur zamanı olarak göz önüne alıyoruz, her ne kadar kayda değer olmasa da Mercedes ve Red Bull'a göre biraz daha arkadayız. Olabildiğince çalışmaya çalışıyoruz ve nereye gittiğimizi göreceğiz.

Bazıları çok kötü bir sezon başlangıcı olarak tanımladı. Buna yakın mısınız?

CL. Hayır hayır, kesinlikle değiliz. Dediğim gibi, kendimize odaklandık ve olabildiğince dış dünyayı dinlemeden çalışmaya çalışıyoruz. Ancak tamamen kendimiz için çalışıyoruz.

Üçüncü sektörde Mercedes'e göre fark vardı, bu sene üçüncü sektörde nasılsınız?

CL: Evet, üçüncü sektördeki virajlar diğer virajlara göre çok teknik bir sektör ve geliştiğimize eminim. Virajlarda daha hızlı gidebiliyorum ve bu iyi bir şey, bu seneki amacımız buydu ve bu durumdan gayet memnunuz.

Sence kimse tam potansiyelini testlerde gösterdi mi? Şampiyon olma hedefiniz var mı?

CL: Diğer takımların adına konuşamam, ancak kimse tam potansiyelini göstermedi, özellikle ilk üç takım. Ferrari bakış açısından konuşursam evet, amacımız her zaman şampiyon olmak. Şu anda günümüze odaklandık, daha sonrasında ilk yarış hakkında konuşacağız ve nerede olduğumuzu göreceğiz.