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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Avustralya GP'yi kazanacağımızı sanmıyorum"

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Binotto: "Avustralya GP'yi kazanacağımızı sanmıyorum"
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 16:25

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin Avustralya GP'yi kazanamayacağını söyledi.

Ferrari, Barcelona testlerinde hem kısa hem de uzun sürüşlerde Mercedes'in gerisinde kalmıştı.

Mattia Binotto testler başladığından bu yana araçtan memnun olduğunu ancak yarış kazanacak kadar iyi olmadıklarını savunuyor.

Testin son gününün ardından konuşan Binotto, Avustralya Grand Prix'sini kazanabileceklerine inanmadığını söyledi.

"Avustralya'da kazanabileceğimizi sanmıyorum. Elbette her takımın kendi sorunları var, bazıları dayanıklılıkla mücadele ediyor. Bazılarında ise performans sorunları var. Ayrıca yarış hafta sonlarında bir şeyler olabilir."

"Ama bugün kazanmak için yeterince hızlı olmadığımızı söyleyebilirim. Blöf yaptığımızı iddia edebilirler. Ama dürüst olmak gerekirse garajımızın dışında ne düşündüklerini veya söylediklerini bilmiyorum, biz sadece kendi durumumuz hakkında bildiklerimizi söylüyoruz."

"Çalışmaların son iki gününde, sabah sıralama simülasyonuna ve öğleden sonra uzun sürüşlere odaklandık. Hazırlık turları, start ​​ve diğer şeyler de dahil olmak üzere komple bir yarış simülasyonu tamamladık."

"Yarış simülasyonunda en iyi rakiplerimizle aramızdaki fark, sıralama simülasyonunda gördüğümüzden daha az ve bu farklılığa yol açan nedenleri anlamalıyız."

"Konsantre olmamız gereken tek bir alan olduğunu düşünmüyorum ama güç üniteleri ve ayarlar da dahil olmak üzere pek çok farklı alan olduğunu düşünüyorum."

"SF1000'in konseptinin doğru olduğuna inanıyorum. Mutluyuz, ancak şu ana kadar sahip olduğumuz performanstan memnun değiliz".

“Bir şeyler söylemek için çok erken. Fabrikaya dönmeli, topladığımız tüm verileri incelemeli ve mevcut sınırlarımızın ne olduğunu anlamalıyız. Sonrasında Avustralya'da nerede olacağımızı göreceğiz."

Ancak Binotto, takımın ortaya koyduğu çabalardan memnun kaldı.

"Tamamladığımız program ve takımın çalışma şeklinden oldukça memnunum. Son iki günde Sebastian ve Charles ile yarış hafta sonuna dair simülasyonlar yaptık. Tek tur performansımın henüz olmasını istediğimiz yerde olmadığına inanıyorum. Dayanıklılık ve uzun sürüşler ise henüz yeterince olumlu olmasa da daha iyi."

"Maranello'ya elimizde onlarca veri ve yapacak işlerle dönüyoruz. Ama takım olarak ilk yarışa hazır olduğumuzu hissediyoruz ve orası nerede olduğumuz hakkında bize daha net bir fikir verecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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