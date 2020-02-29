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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Hamilton, Mercedes'e motor sorunları konusunda güveniyor

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Hamilton, Mercedes'e motor sorunları konusunda güveniyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Şub 2020 12:23

Lewis Hamilton, motor dayanıklılığı açısından kendileri için zor bir kış dönemi olduğunu ancak Mercedes'e sezonun ilk yarışı Avustralya GP öncesinde sorunları çözme konusunda güvendiğini söyledi.

Yeni Mercedes W11 kış testlerindeki en hızlı araç olarak kabul edilse de, Mercedes pek sorunsuz bir kış dönemi geçirmedi.

Valtteri Bottas'ın ilk hafta yaşadığı sorunun ardından Mercedes, ilk haftayı iki motorla kapattı.

Lewis Hamilton'ın bu hafta perşembe günü yaşadığı yağ basıncı sorununun ardından, geçen hafta sorun yaşanan ancak gerekli kontrollerin ardından araca tekrar takılan motora dönüldü.

Mercedes'in müşteri takımlarından Williams da 3 motorla testleri kapattı. Bu, Mercedes'in ilk yarış öncesinde motor konusunda normalden fazla sorun yaşadığı manasına geliyor.

Motorsport.com, Mercedes güç ünitelerinde yaşanan sorunların aynı olmadığını öğrendi. Yaşanan ilk sorunu çözmek için yapılan düzenlemenin motorun başka bir bölümünde farklı bir soruna neden olmuş olabileceği ise bir diğer iddia.

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Liste

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
1/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
2/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
3/11

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
4/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits
5/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits
6/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits
7/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits
8/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits
9/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
10/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
11/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, üreticinin motor gelişimi konusunda ileri seviyeye ulaştığını, bu yüzden büyük kazançlar elde etmenin zor olduğunu söyledi.

Hamilton, "Geçen sene zor bir kıştı ve bu sene de zor bir kış oldu."

"Bu turbo V6 motor döneminde sürekli olarak performans kazandığımız dönem vardı. Ancak her şeyde olduğu gibi sonunda bu konuda da artık sınır bölgesine ulaştık. Bu turbo V6 motorlardan artık ne kadar performans çıkarabiliriz? Ne kadar ileriye gidebiliriz?"

"Şu anda maksimum hız açısından neredeyse zirveye ulaştık. Çok fazla yatırıma rağmen ancak 1 km/s gibi hız bulabilirsiniz."

"Ancak yine de ilerleme konusunda uygulanan metot açısından ekibimize güveniyorum. Motorumuz aslında çok iyi. Geçen seneye göre gelişmiş durumda."

"Sadece dayanıklılık konusunda tam olarak istediğimiz noktada değiliz. Ancak fabrikada sorun her neyse onu çözmek için çalıştıklarından eminim." dedi.

Bir diğer Mercedes müşterisi olan Racing Point'in teknik patronu Andy Green, kendileri sorun yaşamasa da Mercedes'in son birkaç haftadır olası sorunların farkında olduğunu söyledi.

Green, "Mercedes Yüksek Performanslı Motorlar bölümü son birkaç haftadır sorunun farkındaydı ve önlem çalışmaları başladı. Endişeli olduklarını düşünmüyorum."

"Bize endişeli olmadıklarını söylüyorlar, bu yüzden biz de endişeli değiliz. Melbourne için iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bunlar test ve testler bunun için var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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