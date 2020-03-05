Leclerc, Avustralya'da üçüncü en hızlı araca sahip olursa şaşırmayacak

Ferrari, kış aylarında yere basma gücünü arttırmaya odaklandı ancak bunu başarmış olmasına rağmen artan sürüklenme nedeniyle düzlüklerde eskisi kadar kuvvetli değil.

Charles Leclerc, Motorsport.com'a verdiği demeçte Mercedes ve Red Bull kadar hızlı olmadıklarını kabul etti.

Leclerc, "Eğer Melbourne'de üçüncü en hızlı araç olursak hayal kırıklığına uğramayacağım. Benim için tamamen sürpriz olmayacak. Geçen sen yaptığımız gibi kollarımızı sıvayacağız ve gelişmeye çalışacağız."

"Şahsen testlerde daha iyi sonuçlar almayı beklemiyordum. Geçen yılı hatırlarsak gerçekten iyi bir başlangıç yaptık ve çok mutluyduk. Sonra ilk yarışta nerede olduğumuzu hepimizi gördük. Bu, nerede olduğumuzu tam olarak anlayamadığımızı gösterdi. Bu yıl yaklaşımımız farklı. Mercedes ve Red Bull çok güçlü, ama kendimize odaklandık. Gelişmek, aracı daha iyi tanımak ve Melbourne için hazırlanmak daha önemliydi."

"İyi bir hızımız var, ama şimdi nerede olduğumuzu yargılamak zor. Testlerde tüm takımlar kendi programı üzerinde çalıştı. Ne kadar yakıta sahip oldukları ve hangi motor modunda oldukları bilinmiyor. Çalışmalarımızdan ve toplanan verilerden memnunuz, ancak hızımız sadece Melbourne'de ortaya çıkacak."

"Söylediğim gibi kendimize odaklandık. Avustralya'ya gitmeden etmeden önce sakince aracımıza odaklanmak ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istedik."

"Geride kalırsak, ki öyle görünüyoruz, bunu telafi etmek için yeterli zamanımız olacak. Aracı farklı durumlara, farklı pistlere ve pilot tarzına uyarlamak için daha fazla fırsatımız var. Yani çalışma aralığı daha geniş. Ayrıca geçen yıl aradaki farkı azaltabileceğimizi kanıtladık."

"Amacımız bu yılki araca daha fazla yere basma gücü eklemekti ve bunu başardık. Virajlarda daha hızlıyız ama bu kez de düzlüklerde daha yavaşız. Dengenin doğru olup olmadığını ilk yarışta göreceğiz."

"SF1000 yarışta biraz daha iyi olmalı, bu yüzden sıralama turlarına kıyasla yarışa daha çok odaklanacağız. Mercedes ve Red Bull şu noktada çok güçlü ancak aracımız çok yönlü bir araç. Böyle bir aracınız olduğunda, onu geliştirme, sürücüye uyarlama ve her pistte iyi olma şansınız daha fazla." dedi.