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Formula 1 / Avustralya GP / Röportaj

Leclerc, Avustralya'da üçüncü en hızlı araca sahip olursa şaşırmayacak

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Leclerc, Avustralya'da üçüncü en hızlı araca sahip olursa şaşırmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Mar 2020 10:43

Charles Leclerc, Avustralya GP'de Red Bull ve Mercedes'in gerisinde kalmaları halinde bu duruma şaşırmayacağını söyledi.

Ferrari, kış aylarında yere basma gücünü arttırmaya odaklandı ancak bunu başarmış olmasına rağmen artan sürüklenme nedeniyle düzlüklerde eskisi kadar kuvvetli değil.

Charles Leclerc, Motorsport.com'a verdiği demeçte Mercedes ve Red Bull kadar hızlı olmadıklarını kabul etti.

Leclerc, "Eğer Melbourne'de üçüncü en hızlı araç olursak hayal kırıklığına uğramayacağım. Benim için tamamen sürpriz olmayacak. Geçen sen yaptığımız gibi kollarımızı sıvayacağız ve gelişmeye çalışacağız."

"Şahsen testlerde daha iyi sonuçlar almayı beklemiyordum. Geçen yılı hatırlarsak gerçekten iyi bir başlangıç yaptık ve çok mutluyduk. Sonra ilk yarışta nerede olduğumuzu hepimizi gördük. Bu, nerede olduğumuzu tam olarak anlayamadığımızı gösterdi. Bu yıl yaklaşımımız farklı. Mercedes ve Red Bull çok güçlü, ama kendimize odaklandık. Gelişmek, aracı daha iyi tanımak ve Melbourne için hazırlanmak daha önemliydi."

"İyi bir hızımız var, ama şimdi nerede olduğumuzu yargılamak zor. Testlerde tüm takımlar kendi programı üzerinde çalıştı. Ne kadar yakıta sahip oldukları ve hangi motor modunda oldukları bilinmiyor. Çalışmalarımızdan ve toplanan verilerden memnunuz, ancak hızımız sadece Melbourne'de ortaya çıkacak."

"Söylediğim gibi kendimize odaklandık. Avustralya'ya gitmeden etmeden önce sakince aracımıza odaklanmak ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istedik."

"Geride kalırsak, ki öyle görünüyoruz, bunu telafi etmek için yeterli zamanımız olacak. Aracı farklı durumlara, farklı pistlere ve pilot tarzına uyarlamak için daha fazla fırsatımız var. Yani çalışma aralığı daha geniş. Ayrıca geçen yıl aradaki farkı azaltabileceğimizi kanıtladık."

"Amacımız bu yılki araca daha fazla yere basma gücü eklemekti ve bunu başardık. Virajlarda daha hızlıyız ama bu kez de düzlüklerde daha yavaşız. Dengenin doğru olup olmadığını ilk yarışta göreceğiz."

"SF1000 yarışta biraz daha iyi olmalı, bu yüzden sıralama turlarına kıyasla yarışa daha çok odaklanacağız. Mercedes ve Red Bull şu noktada çok güçlü ancak aracımız çok yönlü bir araç. Böyle bir aracınız olduğunda, onu geliştirme, sürücüye uyarlama ve her pistte iyi olma şansınız daha fazla." dedi.

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/33

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
2/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari in garage

Charles Leclerc, Ferrari in garage
3/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/33

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 in garage

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 in garage
7/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc
8/33

Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/33

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/33

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop
11/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock
12/33

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/33

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari al muretto dei box

Charles Leclerc, Ferrari al muretto dei box
16/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari in garage

Charles Leclerc, Ferrari in garage
17/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari in garage

Charles Leclerc, Ferrari in garage
18/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari in garage

Charles Leclerc, Ferrari in garage
19/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dettaglio del volante di Charles Leclerc, Ferrari

Dettaglio del volante di Charles Leclerc, Ferrari
20/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
21/33

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
22/33

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
23/33

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari in garage

Charles Leclerc, Ferrari in garage
24/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Charles Leclerc, Ferrari, Sebastien Vettel, Ferrari, Carlos Sainz, McLaren, Lando Norris, McLaren e Daniel Kvyat, AlphaTauri schierati sulla pista

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Charles Leclerc, Ferrari, Sebastien Vettel, Ferrari, Carlos Sainz, McLaren, Lando Norris, McLaren e Daniel Kvyat, AlphaTauri schierati sulla pista
25/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
26/33

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, precede Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, precede Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
27/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
28/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, passes Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, passes Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
29/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000
30/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
31/33

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
32/33

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
33/33

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP Biletler
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Yarış merkezi

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14:00
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Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
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