Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak
Mercedes'in genç yeteneği Kimi Antonelli, 16 Nisan'da Mercedes'in 2021 aracıyla test sürüşü gerçekleştirecek.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Simon Galloway / Motorsport Images
Kimi Antonelli 16 Nisan'da ilk kez Formula 1 aracının direksiyonuna geçecek. Mercedes, 'genç pilotu' için Red Bull Ring'de 2021 sezonunda kullanılan araçla iki gün sürecek bir test düzenleyecek.
Yoğun test programı kapsamında Antonelli, çeşitli Avrupa pistlerinde F1 aracıyla birden fazla test yapacak.
Mercedes, Formula 2'ye geçen Antonelli'nin geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak Brackley'in 'alışma' sürücü olarak tanımladığı program, İtalyan sürücüyü Formula 1'deki ilk yarışına mümkün olduğunca çabuk hazırlama arzusunu doğruluyor.
Antonelli, tek koltuklu araçlarla ilk yarışına 2021 yılında Red Bull Ring'de çıktığı için bu pisti gayet iyi biliyor.
Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, yakında resmi duyurunun yapılması bekleniyor.
Bu yıl Formula 2'de yarışmaya başlayan İtalyan sürücü, henüz galibiyet ya da podyum almayı başaramadı.
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