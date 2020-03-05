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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Şampiyonluk için paramı Mercedes'e yatırırdım"

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Raikkonen: "Şampiyonluk için paramı Mercedes'e yatırırdım"
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 08:28

Kimi Raikkonen, Mercedes'in mağlup edilemez olmadığına inansa da, 2020 için yine onların favori olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen, Marca ile yaptığı röportajda sözlerine kış testlerinin Alfa Romeo için nasıl geçtiğini değerlendirerek başladı.

"Testlerde tıpkı diğer tüm takımlar gibi aracı test ettik ve mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamaya çalıştık. Aracın dayanık olduğundan emin olduk. Bu harika. Harika bir başlangıçtı."

"Sezonla ilgili şu anda hiçbir beklentim yok. Çünkü şu noktada hangi pozisyonlarda bulunduğumuzu bilmiyoruz - kimsenin net bir bilgisi yok. Tüm bunlar Melbourne'de netleşecek. Orada bizi neyin beklediğini merak ediyorum. İşimizi geçen yıldan daha iyi yapmaya çalışacağız. Önceki problemlerden ve hatalardan sonuçlar çıkarmalıyız, ancak bunlar birkaç faktöre bağlı."

"Ama kişisel olarak işimi olabildiğince iyi yapmaya çalışacağım."

Her yıl motivasyonunu nasıl koruduğu sorusuna Raikkonen, "Ben yarışmayı seviyorum, ama sponsorlarla çalışmayı sevmiyorum. İlk üç haftada testler ve sponsor etkinlikleri nedeniyle her zaman daha fazla etkinlik oluyor. Bir pilot en çok yarışmaktan zevk alır ve yarışlar yakında başlayacak." yanıtını verdi.

Raikkonen, Mercedes'in yenilmez olmadığını ancak en güçlü takım olduğunu söyledi.

"Doğrusu Mercedes, en hızlı ve en güçlü takım. Onlara meydan okumak zor ve eğer bahse girmeye karar verseydim, paramı Mercedes'e yatırırdım. Ancak bir şeyden asla emin olamazsınız ve sezon son derece uzun. Umarım yarışlarda birçok mücadele olur. Son derece ilginç olacak."

Mercedes'in rakipsiz olduğunu düşünmüyorum. Hep önde oldukları ve sürekli olarak iyi performans gösterdikleri doğru olsa bile, son yıllarda kaybettikleri zamanlar da vardı."

“Güç dengesi hakkında her zaman pek çok şey söyleniyor ve hikaye oluyor. Ancak son 10 veya 15 yıla baktığımızda, testte en hızlısı olan takımın şampiyon olamadığını görüyoruz. Çünkü test bir yarış değil."

"Sürprizin mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Yakında göreceğiz."

"Ferrari'nin büyük bir tarihi var ve onlar için her zaman en iyisini diliyorum. Umarım Ferrari sorunlarını çözer, hızlarını artırır ve şampiyonluk için yarışır. Olayların nasıl ilerleyeceğini kim bilebilir? Çünkü önümüzde uzun bir sezon var."

“Hızlarını artırmak ve daha tutarlı şekilde dersler çıkarmak zorundalar. Eğer bunu yapabilirlerse, şampiyonada söz sahibi olabilirler. Umarım yapabilirler."

Raikkonen, F1 dışındaki serileri özleyip özlemediği sorusuna, "Her yarış serisi benzersiz; ralli, NASCAR... Benzer noktaları var, ancak Formula 1, esas olarak hız nedeniyle benzersiz bir spor." yanıtını verdi.

Carlos Sainz Jr ile ilgili, "Mükemmel bir iş çıkarıyor. Umarım daha iyi performans gösteririz ve McLaren'a karşı yarışabiliriz." derken, Antonio Giovinazzi ile ilgili de, "Birbirimizi Ferrari'deki zamanımızdan oldukça iyi tanıyoruz. Antonio iyi bir adam, sürekli öğreniyor ve yarışlar ile testlerde gelişiyor." dedi.

Gençlere neyi tavsiye edeceği sorulduğunda Raikkonen, "En önemli şey yaptıkları işten zevk almak. Tüm bunlar pek çok şeye bağlı. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışmalılar." yanıtını verirken, en güçlü rakibinin kim olduğu sorusuna da, "Birçok rakibim vardı ve Michael Schumacher, Mika Hakkinen ile savaştığım için mutluyum. Ama yeni nesil pilotların gelmesi de güzel." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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