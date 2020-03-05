Pirelli, İspanya Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun balamasına kısa bir süre kala ilk yarışlara götüreceği lastikleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Bugün kısa bir açıklama yapan İtalyan üretici, İspanya Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını duyurdu.

Buna göre artık Avrupa sezonunun ilk yarışı olma unvanını Hollanda'ya kaptıran Barcelona yarışında, tıpkı Zandvoort'ta olduğu gibi C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri: