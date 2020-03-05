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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, İspanya Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

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Pirelli, İspanya Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 11:13

Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pireli, son yıllarda olduğu gibi İspanya Grand Prix'sine yine elindeki en sert lastikleri götürecek.

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun balamasına kısa bir süre kala ilk yarışlara götüreceği lastikleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Bugün kısa bir açıklama yapan İtalyan üretici, İspanya Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını duyurdu.

Buna göre artık Avrupa sezonunun ilk yarışı olma unvanını Hollanda'ya kaptıran Barcelona yarışında, tıpkı Zandvoort'ta olduğu gibi C1, C2 ve C3 lastikler kullanılacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Australia Avustralya    
Bahrain Bahreyn    
 Vietnam    
China Çin    
Netherlands Hollanda    
Spain İspanya    
 Azerbaycan    
Canada Kanada    
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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