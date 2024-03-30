Sürücü pazarı analizi: Sırada ne var?

Son birkaç ay bize F1'de her birlikteliğin sona erebileceğini apaçık gösterdi. Hamilton-Ferrari anlaşması ya da Christian Horner'ın ani görevden alınma riskiyle, artık her senaryo mükün görünüyor. Dolayısıyla Max Verstappen'in Mercedes'e olası transferi, Fernando Alonso'nun Red Bull'a gelişi (belki de Carlos Sainz ile birlikte) ve hatta Sebastian Vettel'in dönüşü de mümkün olabilir.

Çok fazla şey konuşuluyor; sürücüler ve çevreler takım yöneticileriyle konuşmakla meşguller ancak bu standart bir durumda, herkes genel resmi görmek için herkesle konuşur. Önümüzdeki aylarda birçok anlaşma yapılması bekleniyor, zira 2025 sezonu için sadece yedi pilotun sözleşmesi var fakat bazılarının öngördüğü hamlelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil.

Şu anda pilot pazarını durgunlaştıran taraf Red Bull ve takımın içinde kopan fırtına düşünüldüğünde başka türlüsünü beklemek mümkün değil. Melbourne hafta sonunda sükûnet geri gelmiş gibi görünüyor, medyanın ilgisi azaldı ve takım dışarıdan daha sakin görünüyor, ancak Verstappen'in geleceğiyle ilgili söylentiler hâlâ devam ediyor.

Mercedes'in Verstappen'in kendileriyle birlikte olmasını umduğu bir gerçek, Toto Wolff geçtiğimiz günlerde Verstappen ile anlaşmanın "sadece bir zaman meselesi olduğunu" söylemişti.

Il sorriso tirato di Toto Wolff: la Mercedes non è competitiva, ma l'austriaco alletta Verstappen Foto di: Shameem Fahath

Ancak Wolff'un kendisi de çok iyi biliyor ki bugün Mercedes için Red Bull'u terk etmek 2025 açısından çok riskli bir seçim olur ve 2026 için bile bilinmeyenler var. Bir sürücüyü kazanan bir takımdan ayrılmaya ikna etmek için aşılamaz engeller olmalı ve Horner'ın temel görevi, böyle bir hamleyle kazanmaktan ziyade kaybedecek şeyleri olan Verstappen'i ikna etmek olacak.

Red Bull Group'un çoğunluk hissedarı Chalerm Yoovidhya tarafından Horner'a verilen destek, Verstappen'in çevresinin Horner'ın görevden alınmasına yönelik baskısını dindirdi; Max Red Bull Racing için yarışmaya devam etmek istiyorsa bunu Horner'ın takım patronu olduğu bir senaryoda yapacak.

Şimdi Verstappen'in bunu bir gurur meselesi haline getirip getirmeyeceğini ya da hem kariyerine hem de arka arkaya beşinci şampiyonluğuna öncelik verip vermeyeceğini göreceğiz.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması pek olası görünmüyorsa, yıl sonunda bavulunu toplayacak olanın Sergio Perez olacağı da kesin değil. Checo şu anda en iyi pozisyonda değil ama sezonun başlangıcı onun lehine işledi ve takıma üç yarışta iki ikincilik getirdi.

Red Bull'un ondan istediği şey tam olarak bu ve yaz başına kadar performansı bu seviyede devam ederse Perez yerini koruyacak. Bir yıldan uzun bir süredir iki pilot arasında herhangi bir gerilim yaşanmadı, 2023 hedeflerinin hepsi tutturuldu ve bu sezon da bu eğilim devam ederse değişiklik riskini almak için hiçbir sebep kalmayacak. Son birkaç aydaki kar fırtınanın ardından takımda artık sakinlik hakim.

Ancak Horner ile diğer sürücülerin temsilcileri arasında temaslar sürüyor. Alonso'nun Aston Martin ile sözleşme yenilemeye öncelik verdiği görülüyor, ancak Red Bull ve Mercedes gibi seçenekleri değerlendirdiği de açık.

Fernando Alonso: deve decidere il suo futuro, sarà ancora Aston Martin?

Fernando için "rüya" ihtimal Milton Keynes'e Verstappen olmadan gelmek olabilir fakat Max'in takımda olmasıyla griddeki en iyi aracı kullanma fırsatı bile cazibesini büyük ölçüde yitiriyor.

Alonso'yu Mercedes'te görme ihtimali azalıyor çünkü teknik anlamda Aston Martin'den daha iyi görünmüyorlar ve üstelik Aston'daki ortam Fernando için daha pozitif. Ayrıca Alonso'nun Wolff'tan bugün aldığından daha yüksek bir maaş koparması da pek olası değil.

Sainz'ın çevresi de piyasada çok aktif. Melbourne'deki zafer Carlos'un değerini artırmak için ideal bir zamanda geldi ve eilnde fakrlı alternatifler var.

Sainz için, Verstappen'in yanında bile olsa Red Bull'a geçmek gayet hoş bir seçenek olurdu, fakat orada geleceğini mümkün olduğunca çabuk öğrenmek isteyen Carlos'un ihtiyaçlarına uymayan bir bekleyiş süreci olacak.

Aston Martin'de yarışma şansı Alonso'nun ne yapacağına bağlı olacak. Orada yarışması bugün imkansız değil ama pek de olası görünmeyen bir seçenek.

Mercedes ihtimaliyle ilgili ise sessizlik var, ki Wolff bunu hiçbir zaman doğrulamadı.

Audi her zaman ihtimaller dahilinde ancak rol, maaş, sözleşme süresinin yanı sıra teknik tarafta pek çok bilinmeyen var.