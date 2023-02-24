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Leclerc: "Korelasyon gayet iyi, çok mutluyum"

Leclerc SF-23 hakkında ilk kez konuştu ve yeni araçla ilgili ilk bilgilerin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Giacomo Rauli
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Leclerc: "Korelasyon gayet iyi, çok mutluyum"
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Charles Leclerc, perşembe günü öğleden sonra yeni SF-23'ün direksiyonuna geçen isimdi ve üç günlük testte ilk kez yeni aracın tadına bakmış oldu.

Ferrari sürücülerinin gün içerisinde çeşitli problemler yaşadığı görüldü fakat Leclerc, aracın genel durumundan övgüyle bahsetti ve korelasyonun gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Leclerc, "Mutluyuz çünkü fabrikadaki simülasyonlardan elde ettiğimiz verilerle pistte gördüklerimiz arasında iyi bir korelasyon var."

"Bunun ilk gün için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum."

"İlk hedefimiz buydu, aracı farklı konfigürasyonlarda denemek ve her şeyin uyuşup uyuşmadığını görmekti. Öyle de oldu; uyuştu."

"En önemli şey buydu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dünkü zamanın önemsiz olduğunu doğrulan Leclerc, takımın ayarlar üzerinde çalışmak zorunda olduğunu fakat aracın gerçek potansiyelini göstermeyeceklerini belirtti.

"Ayar açısından bakıldığında, performans tarafında daha fazla şey yapmamız gerekiyor, elbette elimizdeki her şeyi göstermiyoruz çünkü bunlar sadece test."

"Yine de önemli olan kendimize ve işimize odaklanmak. Hiçbir takım potansiyelini göstermiyor, bu yüzden karşılaştırma yapmanın anlamı yok."

"Kendimize bakmalı ve gelecek haftaki ilk yarışa hazır olmak için yapabileceğimiz en iyi işi yapmaya çalışmalıyız."

"İyi bir gün geçirdiğimiz için mutluyum. Mühendisler kış boyunca aracın geliştirilmesi konusunda harika bir iş çıkardılar, bu yüzden kendime güveniyorum."

Leclerc sözlerine takımın bugün ve yarın yapmayı planladığı çalışmalardan bahsederek devam etti.

"Şu anda ayarlara, araçla ilgili hissiyata ve veri korelasyonuna odaklanıyoruz. Carlos ve ben araç hakkında aynı hislere sahibiz."

"Dünkü zamanlara odaklanmıyoruz çünkü çalışmalarımız farklıydı. Yaptıklarımızdan memnunuz. Diğerlerinin ne kadar benzini olduğunu, ne kadar zorladıklarını bilmiyoruz."

"Cevaplanması gereken çok fazla soru işareti var ve dediğim gibi; biz sadece kendimize odaklanmış durumdayız."

"Bunlar sadece testler ve bizim yürütmemiz gereken kendi programımız var."

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