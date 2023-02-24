FIA, testlerin son 15 dakikasında "tüm pistte sarı bayrak" uygulamasını test edecek

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Dün başlayan testlerin son 15 dakikasında FIA, tüm pistte sarı bayrak uygulamasını test etmişti. Bu uygulama bugünkü ve yarın yapılacak seansların son 15 dakikasında da uygulanacak.

Bu test, Formula 1 Komisyonu'nda yarış yönetimiyle alakalı verilen önerileri değerlendirme ve FIA personelinin olası durumlara hazır olması açısından önem taşıyor.

Son dönemde, pist üstünde tehlikeli bir durum varken pilotların sahip olmaları gereken hız konusunda bazı endişeler ortaya çıktı. Bu tür durumlar genellikle çift sarı bayrak sallanırken ya da güvenlik aracı piste girdiğinde oluyor.

FIA, bu tür durumlarda yaşanan tehlikeleri aşmak için o dakikalarda hızı tüm pistte 80 km/s ile kısıtlamayı önerdi.

Bu aslında dayanıklılık yarışlarında gördüğünüz Full Course Yellow yani tüm pistte sarı bayrak uygulaması diyebiliriz. Tüm pistte sarı bayrak devreye girdiğinde hız sınırı 80 km/s oluyor ve pilotlar arasındaki mesafede bir değişiklik olmuyor. O süreçte her şey, araç ekranlarına gönderilen bilgilerle idare ediliyor.

Görünüşe göre Formula 1 de bu fikri değerlendirmek ve geçen sene Suzuka'da Pierre Gasly'nin yaşadığı türdeki olayları engellemek istiyor. Gasly, güvenlik aracı esnasında pite gelmiş, pitten sonra lider grubu yakalamaya çalışırken güvenlik aracı bölgesinden yüksek hızda geçerek hem kendisi hem de o bölgede çalışan personel için tehlike yaratmıştı.

Bu kapsamda bu sene yapılan sezon öncesi testlerin son bölümünde, pist üstündeki araçların hızı 80 km/s hız ile sınırlandırılıyor ve önerilen sistem test ediliyor. Takım patronlarından bazıları, FIA'yı bu prosedürün başındaki yavaşlama süreci konusunda uyardı ve yüksek hızlı giderken 80 km/s hıza bir anda düşüşün tehlikeli bir durumu ortaya çıkarabileceğini söyledi.