2023 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünde Sainz ve Ferrari lider!

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Bahreyn testlerinin ikinci günü yine TSi 10:00'da başladı ve ilk bölüm 14:15'e kadar devam etti. 10 takımdan 10 pilot, sabah bölümünde piste çıkarken, Sergio Perez yeni Red Bull RB19'u ilk kez test etti.

Seans oldukça sıcak şartlarda yapıldığı için sert frenleme bölgelerinde lastik kilitleyen isimler vardı fakat kaza ya da olay olmadı.

Pistte kalan veya kırmızı bayrağa sebep olan bir araç da yoktu. Takımlar ufak problemler yaşadılar. Örneğin Zhou Guanyu'nun aracında vites kutusu problemi vardı. Aston Martin pilotu Fernando Alonso'nun aracında ise vites kutusu sorunu ortaya çıktı. Fakat bu sorunlar kısa süre içerisinde çözüldü.

Seansın son 15 dakikalık bölümünde önce sanal güvenlik aracı, ardından da kırmızı bayrak periyodu uygulandı. Sonrasında sürücüler toplu şekilde gridden yeniden start aldılar ancak çoğu sürücü bu yeniden startı pek iyi kavrayamadı, dolayısıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tüm bunların yaşandığı seansın başında en hızlı zaman 1:33.442'lik turuyla Kevin Magnussen'deydi. Ardından Ferrari pilotu Carlos Sainz sahneye çıktı ve 1:32.486 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari böylelikle, Bahreyn testlerinde ilk kez bir seansı lider tamamlamış oldu. İspanyol pilot, veri korelasyonu ve ayar çalışması yaptığı sabah bölümünü 70 turla tamamladı.

Logan Sargeant, sabah bölümünün en çalışkan üçüncü ismiydi ve toplam 74 tur atarken, 1:32.549'la ikinci sırada yer aldı. Amerikalı pilot, en hızlı turunu C4 lastikle atarken, 0.063 lider Sainz'ın 0.063 saniye ardında kaldı.

Üçüncü sırada tıpkı Carlos Sainz gibi en hızlı derecesini C4 lastikle atan Alonso yer aldı. İspanyol pilot zaman zaman garajda uzun vakit geçirdi fakat 64 tur tamamlamayı başardı ve lider Sainz 0.483 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sabah vites kutusu sorunu yaşayan Zhou Guanyu 43 turla en az tur atan isim olurken, seansı 0.684 saniye geride dördüncü tamamladı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk beşi Haas pilotu Kevin Magnussen tamamladı. Danimarkalı pilot, son bölümde derecesini geliştiremedi fakat 67 tur attı ve nispeten iyi bir sabah bölümü geçirmiş oldu.

Alpine ile sabahın en az tur atan isimlerinden olan Esteban Ocon 1 saniye geride altıncı olurken, yine zaman zaman garajda çok fazla vakit geçiren ve sık sık ayar değişikliği yapan Sergio Perez 1.2 saniye geride yedinci oldu.

Meksikalı pilot, 76 turla sabahın en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Lewis Hamilton, sabah bölümünde 1:34'ün altına inen son isimdi ve 1.4 saniye geride sekizinci sırada yer aldı. İngiliz pilot, Mercedes'in sabahki programını uyguladı ve toplamda 72 tur attı.

Son iki sırada Lando Norris ve Yuki Tsunoda yer aldı. İki pilot da sıralama performansından ziyade aracı anlamaya odaklandı. Tsunoda sabah bölümünü 85 turla kapattı ve en çok tur atan isim oldu.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Araç Zaman Fark Tur 1 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'32.486 70 2 Logan Sargeant Williams FW45 1'32.549 0.063 74 3 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1'32.969 0.483 64 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo C43 1'33.170 0.684 43 5 Kevin Magnussen Haas VF-23 1'33.442 0.956 67 6 Esteban Ocon Alpine A523 1'33.490 1.004 49 7 Sergio Perez Red Bull RB19 1'33.751 1.265 76 8 Lewis Hamilton Mercedes F1 W14 E Performance 1'33.954 1.468 72 9 Lando Norris McLaren MCL60 1'35.522 3.036 65 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 1'35.708 3.222 85

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 1 / 6 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 2 / 6 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 3 / 6 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 4 / 6 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Lando Norris, McLaren MCL60 in the pit lane 5 / 6 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 6 / 6 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images