Leclerc azalan etkisine rağmen Monza'da "hava koridoru savaşı" bekliyor

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İtalya'daki pistte sürücüler, sıralama turlarında öndeki aracın hava koridorundan faydalanmaya çalışırken, bir yandan da virajlarda etkilenmemeleri için uygun boşluğu bulmaya çalışıyorlar.

Bu durum bazen tartışmalı durumlara yol açtı ve en meşhuru, 2019'daydı ve neredeyse kimse tura önde başlamak istemediği için, çoğu isim son zaman turunu atamadı.

Bu yılki araçlarda hava koridoru etkisi azaldı ancak Leclerc, bunun hâlâ performans getirdiği göz önüne alındığında, mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyor.

Hava koridoru hakkında Motorsport.com'a konuşan Leclerc, "Bence sıralama turlarında muhtemelen aynı şeyler yaşanacak çünkü daha az değerli olsa bile yine de değerli."

"Pilotlar sıralamalarda son çok küçük zamanlar için bile olsa, en iyisini istiyor, bu yüzden bence sıralama turlarında durum yarışa göre daha zor olacak."

"Bu araçlarla orta ve yüksek hızlı bölümlerde biraz daha yakından takip edebiliyoruz ancak düzlüklerde de hava koridorunun değeri biraz daha az."

"Tabii ki geçiş yapmak bir noktada ön tarafta herhangi bir DRS treni olup olmamasına bağlı olacak. Böyle bir durumda bunu başarmak hiç kolay olmayacak. Eğer yoksa, o zaman geçişin oldukça kolay olacağını düşünüyorum." dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz da sıralamalarda bazı olaylar görmeyi bekliyor.

Motorsport.com'a geçmişteki hava koridoru savaşlarını yorumlayarak başlayan Sainz, "Monza'da hava koridoru her zaman bir sorun. Fakat bence bu, şovun bir parçası, pistin doğasının bir parçası, Monza'da sahip olduğunuz sıralama taktiklerinin bir parçası."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İnsanlar 2019'un bir karmaşa ve şov olduğunu söylese bile ben buna katılmıyorum, bence bu yarışın bir parçası. Durumu yanlış anlayan ya da benim gibi doğru anlayan pek çok insan var!"

"Şahsen bunun Monza'daki taktik ve stratejinin bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Bence buranın güzelliklerinin bir parçası da bu, çok garip sıralama turları görüyoruz."

"Bazen tur atamasanız bile bunu görmek güzel. Sanırım bu yıl da benzer olacak çünkü araçlar hava koridoruna karşı çok hassaslar ve tabii ki ona sahip olmayı istiyoruz." dedi.

GPDA başkanı George Russell, konunun Cuma akşamı yapılacak sürücüler brifinginde gündeme gelebileceğini kabul etti.

Mercedes pilotu, "Belirli pistlerde her zaman problem olacak."

"Bu pistte hava koridoru etkisi çok fazla ve pist dar olduğu için boşluk bulmak kolay değil. Şüphesiz bunu tartışacağız, iyi bir uzlaşmaya yakalamaya çalışacağız."

"Fakat hepimiz pistte olduğumuzda kimse tura ilk başlamak istemez. Eğer en iyi anı bulmaya çalışıyorsanız, bu durum pit yolunda da muhtemelen tehlikeli anlara yol açacak çünkü herkes mümkün olduğunca uzun süre bekleyecek. Bu konu burada her zaman bir sorun olacak."

"Belki de tek aracın sürüş yaptığı sıralama formatı geri gelmeli!" dedi.

Russell, belirsiz noktalardan birisinin, yeni araçlarla düzlüklerde ne kadar vakit kaybedecekleri olduğu görüşünde.

"Mesele de bu. Eğer eskisine kıyasla daha az kazanç varsa, turunuzu tek başınıza da atabilirsiniz ve bence geçmişe bakarsak, bir sürücünün kendi başına turladığı ve şaşırtıcı zamanlar çıkardığı noktalar vardı."

"O mükemmel hava koridorunun peşinden koşarken kazanacaklarınızdan daha fazla kaybedeceğiniz şeyler var."