Resmi: Porsche, 2026 yılında Red Bull ile ortaklık kurmayacak

Haberi dinle

Volkswagen Grubu, 2026 yılı için hem Audi hem de Porsche'nin Formula 1'e girişine onay vermişti ve bunun üzerine Porsche, partner tercihini Red Bull'dan yana kullanmıştı.

Taraflar son aylarda yoğun görüşmelerde bulundular ve hemen hemen her konuda anlaştılar.

Hatta Porsche'nin Red Bull'un %50'lik kısmını satın alacağı ve böylelikle takım üzerinde de kontrol sahibi olacağı ortaya çıktı. Fakat sonunda taraflar anlaşamadı.

Görünüşe bakılırsa Red Bull, takımın mevcut yönetim yapısını ve esnekliğini korumak adına, kontrol hakkını Porsche'ye vermek istemedi.

Bunun sonucunda taraflar sadece motor partneri ilişkisi kurabilirdi ancak bu da Porsche'nin isteyeceği şey değildi.

Porsche, Cuma günü yaptığı açıklamada iki taraf arasındaki görüşmelerin sona erdiğini ve Red Bull ile herhangi bir ortaklık kurulmayacağını doğruladı.

Açıklamada, "Porsche AG ve Red Bull GmbH, son birkaç aylık süreçte Porsche'nin Formula 1'e katılma olasılığı üzerine görüşmelerde bulundu."

"İki şirket yapılan görüşmelerin ardından artık tartışmaların devam edemeyeceği sonucuna vardı."

"Önceliğimiz her zaman sadece motor motor partneri olmak değil, takımı da içeren eşit temelli bir ortaklığa sahip olmaktı. Bu da mümkün değildi."

"Yapılan kural değişiklikleri sayesinde Formula 1, Porsche için cazip bir yer olmaya devam ediyor ve durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.