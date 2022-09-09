Mercedes Monza'ya düz bir arka kanatla geldi, kiriş kanatlardan biri atıldı

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Mercedes, sezon başında neredeyse imkansız gibi gözüken bir görevi başarmaya çalışıyor: Ferrari'yi geçerek ikinci sırayı almak. Ferrari'nin son yarışlardaki performans düşününün ardından, Mercedes, Ferrari'nin sadece 30 puan gerisinde yer alıyor.

W13, belli başlı yarışlarda gerçekten hızlı dursa da ve liderlik için mücadele edebilse de W13'ün en büyük zayıflıklarından biri düzlük hızı. Bunun nedeni araçta çok fazla sürüklenme olması.

Mercedes'in mühendisler, araçtaki sürüklenmeyi azaltarak daha yüksek azami süratlere çıkabilmek için oldukça düşük yere basma gücü üreten bir profille Monza'ya geldiler.

Kapak fotoğrafında görebileceğiniz üzere, Mercedes, sürüklenmeyi azaltmak adına kiriş kanatlardan birini çıkardı ve bu hafta sonu tek kiriş kanatla yarışacak. İlk olarak Red Bull'un düşük yere basma gücü pistlerde bunu yaptığını görmüştük. Sonrasında diğer takımlar da düzlük hızının önemli olduğu pistlerde tek kiriş kanatla yarışmaya başladılar.

Aşağıdaki görselde ise W13'ün dümdüz arka kanadını göreceksiniz. Red Bull'un aksine, ana planyada kaşık tasarımı hiç yok ve iki planya da dümdüz. Ayrıca üst planyanın uçları da kırpılmış ve üst planyanın kenarları sivrilmiş.

4. motoruna geçerek gridin arkasından başlayacak Lewis Hamilton'ın sıralar kazanabilmesi için düzlük hızına ihtiyacı olacak. Fakat Hamilton arkada yalnız olmayacak. Mick Schumacher, Carlos Sainz ve Valtteri Bottas da ona katılacaklar. Sergio Perez'in de bu hafta sonu için grid cezası alması bekleniyor.

Mercedes W13: Düşük yere basma gücü üreten arka kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola