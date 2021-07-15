Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

Ferrari’den ayrılması ardından 4 kez dünya şampiyonu Vettel, 2021 sezonu ve sonrası için Aston Martin ile anlaştı.

Vettel yeni takımındaki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı ve araçtaki sorunlar nedeniyle, sezon öncesi testlerinde en az kilometre yapan pilot oldu. Ardından, ilk dört yarıştan puansız ayrıldı.

Fakat Vettel, Monako’da güçlü bir performans sergileyerek işleri tersine çevirdi ve yarışta beşinci oldu. Sonraki hafta ise Azerbaycan’da ikinci oldu ve Aston Martin’e ilk podyumunu kazandırdı.

Silverstone merkezli takımın sahibi Stroll, Vettel’in en pahalı çalışanları olduğunu belirtse de bu sezon şu ana kadar sergilediği performanstan memnun olduğunun altını çizdi.

Stroll, “[Sezona] yavaş başladı ama şu anda hızını buldu.”

“Bence bu yavaş başlangıcın, sezon öncesi testlerinde yaşanan sorunlarla da alakası vardı. Testlerde, pistte çok az süre geçirdik çünkü sadece 3 günümüz vardı.”

“Bu 3 günün 1.5 buçuk gününde araçta sorunlar yaşadık. Bu yüzden, diğerlerine göre daha az kilometre yaptık.”

“Evet, o en pahalı çalışanımız ama harika bir iş çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrcıca Stroll, takımın “harika bir sürücü kadrosuna” sahip olduğunu belirtti ve "şampiyonluklar kazanmış bir pilot” ile “genç bir yeteneğin” [Lance Stroll] çok iyi bir kombinasyonun oluşturduğunu dile getirdi.

Takım sahibinin oğlu Lance Stroll, 2020 Türkiye Grand Prix’sinde ilk pole pozisyonunu kazanmıştı. Fakat bu sene, sekizincilikten daha iyi bir sonuç almayı başaramadı.

Lance’ın Aston Martin’in dünya şampiyonluğu kazanma hedefinde zayıf bir nokta olup olmayacağı sorulduğunda Stroll, oğlunun “olağanüstü bir iş” çıkarmakta olduğunu söyledi.

Stroll, “Henüz 22 yaşında.”

“Şu ana kadar sergilediği performanslarla, kazandığı pole pozisyonu ve podyumlarla iyi bir iş çıkardı. Şimdi ise Sebastian ile rekabet ediyor ve muhtemelen eşit durumdalar.”

“Bu yüzden, Lance’ın performans eksikliği yaratacağı konusunda endişelenmiyorum. Büyüdükçe daha fazla deneyim kazanacak. Yaşıtları gibi daha güçlü bir hale gelecek. Bu nedenle, kesinlikle hiç endişem yok.” diye ekledi.

Lance Stroll, Aston Martin 1 / 1 Fotoğraf: Alessio Morgese