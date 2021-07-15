Verstappen: "Mercedes'le olan mücadele, puan tablosunun gösterdiğinden daha yakın"

Red Bull pilotu Max Verstappen, son beş yarışta aldığı dört galibiyetin ardından şampiyonada çok önemli bir ivme ve avantaj yakalamış durumda.

Britanya GP öncesi konuşan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Taraftarların tribünlere geri dönmesi, bu hafta sonu gerçekten fark yaratacak. İngiliz taraftarlar, genel olarak motor sporlarını seviyorlar, bu da atmosferin çok özel olduğu anlamına geliyor."

"Geçen yıl taraftarsız iki yarış yaptık ve atmosfer eksikliği vardı, her halükarda burası harika bir pist. Fakat, taraftarların tribünlere dönmesi onu daha da iyi hale getirecek ve İngiliz sürücüleri destekleyeceklerini bilmeme rağmen, sahip oldukları tutkuyu görmek hoşuma gidiyor."

"Umarım yarış onlar için de heyecan verici geçer."

"Kendimize gelirsek, doğrusu sezona çok iyi başladık ve tabii ki bu açıdan çok mutluyum fakat zorlamaya devam etmeliyiz, şu ana kadar aldığımız sonuçları bir kenara bırakmalıyız. Yılın geri kalanı gerçekten çok ama çok zor olacak fakat bu, onu heyecan verici kılıyor."

"Avusturya'da kesinlikle öndeydik ve aracımız orada çok iyiydi ama Fransa'da bitime birkaç tur kala kazandık, bu yüzden şampiyona çok yakın ve belki de şu anda puan tablosunun gösterdiğinden bile daha yakın."

"Mercedes'in bize üstünlük sağlayabileceği bazı zorlu pistler var ancak harika bir ekibe sahibiz ve gelişmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Bu hafta sonunun ana başlıklarından bir tanesi de sprint yarışları olacak. Bu yıl, F1 tarihinde ilk kez sprint yarışları yapılacak.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Hollandalı pilot, "Sprint yarışlarını deneme konusunda çok açığım ve sıralama turları başlamadan önce, daha az antrenman yapıyor olmak hoşuma giden bir şey. Fakat bekleyelim ve görelim. Bu hafta sonu test edene kadar, bu konuda bir şey söylemek zor olacak."

"Elbette her yarışta risk alırsınız ama eğer şampiyonluk için savaşıyorsanız, aldığınız risklerde daha kontrollü davranırsınız. Ayrıca, bu yarışın sonucu, nihai sonucu belirlemiyor." dedi.