Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

Formula 1'in teknik departmanı tarafından özel olarak tasarlanan lansman aracı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde perşembe günü Silverstone'da görücüye çıktı.

Takımlar zaten 2022 araçları üzerinde sıkı şekilde çalışıyor olsa da F1, yeni araçların nasıl görünebileceği konusunda kendi tasarımını yaptı.

Araca bakıldığında, mevcut nesil araçlara kıyasla çok daha farklı bir görüntü var. Aracın ön kanadı ve burun kısmı tamamen değişmiş durumda.

Aynı zamanda sidepod ve arka kanat kısmı da değişti. Artık tekerleklerin üzerinde kapaklar yer alıyor.

Yeni tasarımın temel amacı, sürücülerin birbirleriyle daha iyi mücadele edebilmesi ve haliyle de geçişlerin artması.

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Yeni araçlar zemin etkisine daha fazla önem veriyor ve çok daha basit kanatlara sahip. Böylece üretilen kirli hava azalacak ve arkadan gelen sürücüler, öndeki aracı daha iyi takip edebilecek.

Silverstone'da tanıtılan lansman aracı, 2019 yılında bu konseptlere geçileceğinin açıklandığı zaman gösterilen rüzgar tüneli modeline oldukça benziyor.

Bununla beraber gelecek yıl gerçek araçlar tanıtıldığında, takımların F1'in lansman aracına kıyasla farklı tasarımlar seçmiş olması oldukça muhtemel gibi görünüyor.

Çünkü takımlar, mevcut düzenlemeleri sınırlarına kadar kullanmaya ve performansı daha iyi hale getirmek için farklı yönler takip etmeye çalışacak.

Formula 1, bu konsepte normalde 2021 yılında geçecekti ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle kurallar 2022 yılına ertelendi.

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