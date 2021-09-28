Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor" Sonraki / Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Nicholas Latifi, grid cezası sebebiyle en gerilerden başladığı Rusya Grand Prix’si sırasında Williams aracının ‘her zamankinden daha iyi hissettirdiğini’ söyledi.

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

Kanadalı sürücü, cuma günü yaşadığı bir sorunun ardından sıralama turları öncesinde güç ünitesinde değişiklik yaptı ve yarışa, ceza alan diğer isimlerden Charles Leclerc ile Max Verstappen’in önünde 18. sıradan başladı.

Latifi, orta hamurla attığı ilk bölümde Nikita Mazepin’in arkasında takılı kaldı, ancak önünü açmak için sert lastiklere erken geçtiği ikinci bölümde iyi bir tempoya sahipti.

Ancak sonrasında ilerleme kaydetmek için grubun çok gerisinde kaldı ve gelişim kaydedemedi.

Williams sürücüsünün yarışı, yağmur başladığında kuru zemin lastikleriyle spin attığında büyük zarar gördü ve kanat hasarıyla pite gelerek yarışı bıraktı.

Motorsport.com’a konuşan Latifi, “Yarışım, Mazepin’in arkasındayken bitti, onu geçemedim.”

“Üzücüydü, çünkü ilk bölümde araç son iki yılda hiç olmadığı kadar iyi hissettirdi.”

“Orta sıralardaki araçlarla tempoyu karşılaştırdığınızda George’dan, Alpine’lerden, Aston Martin’lerden, aynı stratejide olanlardan daha hızlıydık.”

“Bu oldukça şaşırtıcı ancak başlamamız gereken yerden başlayamadığımız için sinir bozucu. Sonlarda uçuyordum ancak ne yazık ki öndekilere yakın değildik.” dedi.

Latifi, ıslak zemindeki sıralama turlarının ilk bölümünde de iyi gözükmüştü ancak grid cezası sebebiyle ikinci bölümde hızlı tur atmamayı tercih etti. Sonrasında ise takım arkadaşı George Russell’ın üçüncü sırayı almasını kenardan izlemek durumunda kaldı.

Latifi, “George’un yaptıklarını görmek, potansiyel olarak neler yapabileceğimi gösteriyor. Ancak ilk bölümde yaptığım şey de bunu gösteriyor. İlk bölümde bir şekilde uçuyordum.”

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Seansın ortasında pist hâlâ ıslakken 6. sıraya oturdum ve herkes pist kururken derecelerini geliştirdikten sonra bile 10. sıradaydım.”

“Hızlı hissettim ve neler yapabileceğimizi görmek güzel olurdu. Eğer turlasaydım son bölüme kalmak kolay olabilirdi. Son bölümün nasıl gittiğini de gördük. Açıkçası o pozisyondayken kaybedeceğiniz bir şey olmuyor, yani risk alabiliyorsunuz.”

“Bazen durum böyle oluyor. Elbette sinir bozucu, ancak yarışlar böyle. Karşımıza fırsatlar çıkacağına eminim, çünkü hız artık istikrarlı şekilde var. Yani istikrarlı şekilde hız varsa, bunun avantajını şimdi olmasa bile başka bir zaman kullanacağız.” dedi.

2022 için takımda kalacağı kısa bir süre önce duyurulan Latifi, F1’deki ikinci sezonunda daha etkileyici bir performans sergiliyor.

Kanadalı sürücü, “Asıl önemli olan şey istikrar. Çünkü geçen sene bile hızın iyi olabileceğini gösterdiğimiz anlar vardı. Belki sıralama turlarında değil, ancak yarışta gösterdiğimiz anlar oldu.”

İlgili içerikler:

“Bu artık istikrarlı olarak var ve kesinlikle kendime güvenimi arttırıyor. Ancak farklı sebeplerden ötürü, geçmişteki yarışlarda kontrolümün dışında olan ve beni geride tutan şeyler oldu.”

“Ancak bu yarışlarda mücadele içerisinde olmak güzel ve dediğim gibi, işimi düzgün yapmaya devam edersem, takımla birlikte iyi çalışmaya devam edersek, bunun gibi fırsatlar karşımıza çıkacak. Çünkü artık böyle fırsatlar oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Önceki haber

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Sonraki haber

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

4 s
2
Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

1 s
3
Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

6 s
4
Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

8 s
5
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

1 g
Son Haberler
Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”
F1

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

9dk
FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil
F1

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

54dk
Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
F1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

1 s
Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”
F1

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

2 s
Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"
Haber video
F1

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

3 s
Son Videolar
F1'deki en başarılı 10 sürücü 01:23
Formula 1
23 s

F1'deki en başarılı 10 sürücü

Norris: 00:46
Formula 1
27 Eyl 2021

Norris: "Yanlış lastik kararıyla galibiyeti kaçırdığım için yıkıldım"

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı! 01:06
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı!

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu 01:02
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu

2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
25 Eyl 2021

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var? Rusya GP
Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış Rusya GP
Formula 1

Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Nicholas Latifi Daha fazlası
Nicholas Latifi
Capito, Latifi'nin Williams'ta kalacağını işaret etti
Formula 1

Capito, Latifi'nin Williams'ta kalacağını işaret etti

Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''
Formula 1

Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"
Formula 1

Williams: "Latifi’nin güçlü antrenman performansı, Russell’ı rahatsız etti"

Williams Daha fazlası
Williams
Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor" Rusya GP
Formula 1

Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor"

Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz" Rusya GP
Formula 1

Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz"

Williams'ı en geriden podyuma çıkaran değişiklikler
Formula 1

Williams'ı en geriden podyuma çıkaran değişiklikler

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

Son Haberler

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil
Formula 1 Formula 1

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.