Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

Kanadalı sürücü, cuma günü yaşadığı bir sorunun ardından sıralama turları öncesinde güç ünitesinde değişiklik yaptı ve yarışa, ceza alan diğer isimlerden Charles Leclerc ile Max Verstappen’in önünde 18. sıradan başladı.

Latifi, orta hamurla attığı ilk bölümde Nikita Mazepin’in arkasında takılı kaldı, ancak önünü açmak için sert lastiklere erken geçtiği ikinci bölümde iyi bir tempoya sahipti.

Ancak sonrasında ilerleme kaydetmek için grubun çok gerisinde kaldı ve gelişim kaydedemedi.

Williams sürücüsünün yarışı, yağmur başladığında kuru zemin lastikleriyle spin attığında büyük zarar gördü ve kanat hasarıyla pite gelerek yarışı bıraktı.

Motorsport.com’a konuşan Latifi, “Yarışım, Mazepin’in arkasındayken bitti, onu geçemedim.”

“Üzücüydü, çünkü ilk bölümde araç son iki yılda hiç olmadığı kadar iyi hissettirdi.”

“Orta sıralardaki araçlarla tempoyu karşılaştırdığınızda George’dan, Alpine’lerden, Aston Martin’lerden, aynı stratejide olanlardan daha hızlıydık.”

“Bu oldukça şaşırtıcı ancak başlamamız gereken yerden başlayamadığımız için sinir bozucu. Sonlarda uçuyordum ancak ne yazık ki öndekilere yakın değildik.” dedi.

Latifi, ıslak zemindeki sıralama turlarının ilk bölümünde de iyi gözükmüştü ancak grid cezası sebebiyle ikinci bölümde hızlı tur atmamayı tercih etti. Sonrasında ise takım arkadaşı George Russell’ın üçüncü sırayı almasını kenardan izlemek durumunda kaldı.

Latifi, “George’un yaptıklarını görmek, potansiyel olarak neler yapabileceğimi gösteriyor. Ancak ilk bölümde yaptığım şey de bunu gösteriyor. İlk bölümde bir şekilde uçuyordum.”

Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Seansın ortasında pist hâlâ ıslakken 6. sıraya oturdum ve herkes pist kururken derecelerini geliştirdikten sonra bile 10. sıradaydım.”

“Hızlı hissettim ve neler yapabileceğimizi görmek güzel olurdu. Eğer turlasaydım son bölüme kalmak kolay olabilirdi. Son bölümün nasıl gittiğini de gördük. Açıkçası o pozisyondayken kaybedeceğiniz bir şey olmuyor, yani risk alabiliyorsunuz.”

“Bazen durum böyle oluyor. Elbette sinir bozucu, ancak yarışlar böyle. Karşımıza fırsatlar çıkacağına eminim, çünkü hız artık istikrarlı şekilde var. Yani istikrarlı şekilde hız varsa, bunun avantajını şimdi olmasa bile başka bir zaman kullanacağız.” dedi.

2022 için takımda kalacağı kısa bir süre önce duyurulan Latifi, F1’deki ikinci sezonunda daha etkileyici bir performans sergiliyor.

Kanadalı sürücü, “Asıl önemli olan şey istikrar. Çünkü geçen sene bile hızın iyi olabileceğini gösterdiğimiz anlar vardı. Belki sıralama turlarında değil, ancak yarışta gösterdiğimiz anlar oldu.”

“Bu artık istikrarlı olarak var ve kesinlikle kendime güvenimi arttırıyor. Ancak farklı sebeplerden ötürü, geçmişteki yarışlarda kontrolümün dışında olan ve beni geride tutan şeyler oldu.”

“Ancak bu yarışlarda mücadele içerisinde olmak güzel ve dediğim gibi, işimi düzgün yapmaya devam edersem, takımla birlikte iyi çalışmaya devam edersek, bunun gibi fırsatlar karşımıza çıkacak. Çünkü artık böyle fırsatlar oluşuyor.” ifadelerini kullandı.