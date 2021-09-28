Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı
Formula 1 Haberler

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü ve Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya, McLaren sürücüsü Lando Norris'in Rusya GP'sinde yaşadığı kalp kırıklığına rağmen özgüvenini geri kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Sochi'deki yarışa pole pozisyonundan başlayan Norris, yarışın büyük bir çoğunluğunu lider götürdü ve yarışı kazanması bekleniyordu. Ancak yarışın bitimine üç tur kala gelen yağmur ile beraber her şey değişti.

Kuru zemin lastikleri ile yola devam eden Norris, yağmurun artması ile beraber liderliği Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdı ve Hamilton, doğru zamanda yapılan pit stop ile kariyerinin 100. F1 galibiyetini aldı. 

Yarışın sonunda Norris, F1'deki ilk galibiyetine bu kadar yaklaştıktan sonra kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu söylemişti. Montoya ise, genç Britanyalı sürücünün, yarış kazanma ve gruba liderlik etme konusundaki özgüvenini yeniden kazanacağından emin olduğunu belirtti.

Motorsport.tv'ye konuşan Montoya, "Bu çok çılgınca çünkü onun ne kadar üzgün olduğunu biliyorum, ancak büyük resme baktığınızda, bir yarışı önde götürebiliyorsunuz."

"Evet yarışı kazanamadınız, ama daha önce podyuma çıktınız, yarışın çoğunluğunu lider götürdünüz, herhangi bir hata yapmadınız. Genele baktığımızda gridin %90'ı, Lando'nun yaptığını yapmak isterdi."

"Bu işi başarabileceğini herkese kanıtladı, en önemlisi de bu. Onun bundan çıkaracağı ders, işi tamamlayabileceğini bilmek olacaktır." dedi.

Lando Norris, McLaren, comiserates in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren, comiserates in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Montoya, Norris'in geçirdiği yarışı, kendisinin 2001 Brezilya Grand Prix'sinde yaşadığı deneyime benzetti. Williams çaylağı Montoya, o senenin dominant ismi Michael Schumacher'e karşı mücadele edebileceğini, Interlagos'ta gösterdiği inanılmaz performansla ve cesur geçişle göstermişti. 

Kolombiyalı pilot, yarışı lider götürdüğü sırada, Arrows pilotu Jos Verstappen'e tur bindirirken yaşadığı kaza sebebiyle yarış dışı kalmıştı.

Konu hakkında konuşan Montoya, "Bu durum biraz, Jos bana Brezilya'da çarptığında başıma gelenlere benziyor."

"Herkes çok sinirli olduğumu düşünüyordu ve aslında ben çok mutluydum, çünkü Michael'ı geçmiştim ve bir yarışı lider götürüyordum."

"Kendi kendime 'Ben bunu yapabilirim, ben bunu gerçekten yapabilirim.' deyip duruyordum. Eğer bu şekilde kendinize inanırsanız, işi tamamlayabilirsiniz, sonrasında da her şey gayet kolaylaşıyor." dedi.

Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun Monza'daki galibiyetinden sadece iki hafta sonra, Rusya'da yapılan yarışta galibiyeti kaybetti. Montoya'ya göre bu durum, eski takımı McLaren'in doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Montoya aynı zamanda takımın, düzenli olarak yeniden yarış galibiyetine oynamasına alıştığında daha iyi kararlar alacağına inandığını söyledi.

Kolombiyalı pilot, "Bence bu gayet güzel bir şey, Daniel de araç ile gayet iyi bir iş yapıyor ve daha çok güçleniyor, bunu görmek güzel bir şey."

"Bence Lando da inanılmaz bir iş yapıyor, Lando'nun takım ile gayet iyi bir kimyası var."

"Evet onlar önceki yarışı kazandı, ancak yeterince yarış kazanacak pozisyona gelmediler. Ve siz de her zaman orada değilseniz ve baskı altındaysanız, o zaman hatalar ortaya çıkacaktır."

"Doğru kararları aldığınızdan emin olmanız biraz zaman alıyor. Bence orada olanlar için hiç kimseyi suçlamamak lazım. Takım olarak inanılmaz iş yaptılar. Sadece işler istedikleri gibi gitmedi." açıklamalarında bulundu.

paylaşım
yorumlar
Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

Önceki haber

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

1 s
2
Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

3 s
3
Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

5 s
4
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

21 s
5
Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

6 s
Son Haberler
Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"
Haber video
F1

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

14dk
Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı
Haber video
F1

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

58dk
Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
F1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

1 s
McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
F1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

3 s
Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı"
F1

Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı"

3 s
Son Videolar
F1'deki en başarılı 10 sürücü 01:23
Formula 1
20 s

F1'deki en başarılı 10 sürücü

Norris: 00:46
Formula 1
27 Eyl 2021

Norris: "Yanlış lastik kararıyla galibiyeti kaçırdığım için yıkıldım"

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı! 01:06
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı!

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu 01:02
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu

2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
25 Eyl 2021

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Daha fazlası
Filip Cleeren
Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"
Formula 1

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"
Formula 1

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"

FIA, Verstappen/Hamilton kazasının ardından, Monza kerblerinde değişiklik yapmayacak
Formula 1

FIA, Verstappen/Hamilton kazasının ardından, Monza kerblerinde değişiklik yapmayacak

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Seidl: "Hayal kırıklığına uğrayan Norris, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönecek" Rusya GP
Formula 1

Seidl: "Hayal kırıklığına uğrayan Norris, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönecek"

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı Rusya GP
Formula 1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış" Rusya GP
Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"
World Superbike World Superbike

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı
Haber video
Formula 1 Formula 1

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

Son Haberler

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı
Haber video
Formula 1 Formula 1

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.