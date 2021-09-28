Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Sochi'deki yarışa pole pozisyonundan başlayan Norris, yarışın büyük bir çoğunluğunu lider götürdü ve yarışı kazanması bekleniyordu. Ancak yarışın bitimine üç tur kala gelen yağmur ile beraber her şey değişti.

Kuru zemin lastikleri ile yola devam eden Norris, yağmurun artması ile beraber liderliği Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdı ve Hamilton, doğru zamanda yapılan pit stop ile kariyerinin 100. F1 galibiyetini aldı.

Yarışın sonunda Norris, F1'deki ilk galibiyetine bu kadar yaklaştıktan sonra kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu söylemişti. Montoya ise, genç Britanyalı sürücünün, yarış kazanma ve gruba liderlik etme konusundaki özgüvenini yeniden kazanacağından emin olduğunu belirtti.

Motorsport.tv'ye konuşan Montoya, "Bu çok çılgınca çünkü onun ne kadar üzgün olduğunu biliyorum, ancak büyük resme baktığınızda, bir yarışı önde götürebiliyorsunuz."

"Evet yarışı kazanamadınız, ama daha önce podyuma çıktınız, yarışın çoğunluğunu lider götürdünüz, herhangi bir hata yapmadınız. Genele baktığımızda gridin %90'ı, Lando'nun yaptığını yapmak isterdi."

"Bu işi başarabileceğini herkese kanıtladı, en önemlisi de bu. Onun bundan çıkaracağı ders, işi tamamlayabileceğini bilmek olacaktır." dedi.

Lando Norris, McLaren, comiserates in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Montoya, Norris'in geçirdiği yarışı, kendisinin 2001 Brezilya Grand Prix'sinde yaşadığı deneyime benzetti. Williams çaylağı Montoya, o senenin dominant ismi Michael Schumacher'e karşı mücadele edebileceğini, Interlagos'ta gösterdiği inanılmaz performansla ve cesur geçişle göstermişti.

Kolombiyalı pilot, yarışı lider götürdüğü sırada, Arrows pilotu Jos Verstappen'e tur bindirirken yaşadığı kaza sebebiyle yarış dışı kalmıştı.

Konu hakkında konuşan Montoya, "Bu durum biraz, Jos bana Brezilya'da çarptığında başıma gelenlere benziyor."

"Herkes çok sinirli olduğumu düşünüyordu ve aslında ben çok mutluydum, çünkü Michael'ı geçmiştim ve bir yarışı lider götürüyordum."

"Kendi kendime 'Ben bunu yapabilirim, ben bunu gerçekten yapabilirim.' deyip duruyordum. Eğer bu şekilde kendinize inanırsanız, işi tamamlayabilirsiniz, sonrasında da her şey gayet kolaylaşıyor." dedi.

Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun Monza'daki galibiyetinden sadece iki hafta sonra, Rusya'da yapılan yarışta galibiyeti kaybetti. Montoya'ya göre bu durum, eski takımı McLaren'in doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Montoya aynı zamanda takımın, düzenli olarak yeniden yarış galibiyetine oynamasına alıştığında daha iyi kararlar alacağına inandığını söyledi.

Kolombiyalı pilot, "Bence bu gayet güzel bir şey, Daniel de araç ile gayet iyi bir iş yapıyor ve daha çok güçleniyor, bunu görmek güzel bir şey."

"Bence Lando da inanılmaz bir iş yapıyor, Lando'nun takım ile gayet iyi bir kimyası var."

"Evet onlar önceki yarışı kazandı, ancak yeterince yarış kazanacak pozisyona gelmediler. Ve siz de her zaman orada değilseniz ve baskı altındaysanız, o zaman hatalar ortaya çıkacaktır."

"Doğru kararları aldığınızdan emin olmanız biraz zaman alıyor. Bence orada olanlar için hiç kimseyi suçlamamak lazım. Takım olarak inanılmaz iş yaptılar. Sadece işler istedikleri gibi gitmedi." açıklamalarında bulundu.