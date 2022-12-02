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Formula 1 Haberler

Latifi: "Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını bilmek son yarışlardaki hayal kırıklığımı hafifletmedi"

Eylül ayında koltuğunu kaybedeceğini öğrenen ve son altı yarışına "yolun sonu" psikolojisiyle çıkan Latifi, kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını bilse dahi hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Latifi: "Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını bilmek son yarışlardaki hayal kırıklığımı hafifletmedi"
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Williams koltuğunu Logan Sargeant'a kaybeden ve Abu Dhabi'de son yarışına çıkan Latifi'nin gelecekte F1'e dönmesi beklenmiyor. 

Üç yıllık Williams kariyeri boyunca toplam dokuz puan toplamayı başaran Latifi, ilk iki sezon George Russell'a, bu sezon ise Alex Albon'a yetişmekte zorlandı.

Eylül ayında koltuğunu kaybedeceğinin belli olması nedeniyle üstündeki baskı azalan Latifi, bu durumun sezonun nasıl sona erdiğine dair hayal kırıklığını azaltmadığını söyledi.

Latifi, "İşler iyi gitmediğinde koltuğunuz için savaşmanın ekstra duygusal yönü var. Ancak koltuğumu kaybedeceğimi öğrendikten sonra dahi hayal kırıklığı içindeydim."

"Gridde kalıp kalmayacağımı bilmekten bağımsız olarak, yine de iyi olmak istedim, yine de her sıralamayı ve her yarışı elimden gelenin en iyisini yaparak bitirmek istedim."

"F1'e veda edeceğimi biliyor olmam çok önem taşımıyordu. Bir bakıma kaybedecek bir şey yoktu ama yine de bu son altı yarışta çok fazla hayal kırıklığı ve hüsran yaşadım."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Latifi yılın başlarında Williams'ın yeni aracına uyum sağlamakta zorlandı ve Silverstone'daki şasi değişikliğinin ardından sezon ortasında bir iyileşme göstermesine rağmen formunda büyük bir yükseliş olmadı -bu durum, Latifi'nin koltuğunu kaybetmesine yol açan sebeplerden biriydi.

F1'de geçirdiği zamanı değerlendiren Latifi, elde ettiği fırsat için minnettarlığını dile getirdi.

Latifi, "Birçok sürücü sadece bir kez F1'de yarışmak için adam öldürür, ben ise F1'de üç sezon geçirdim."

"Elbette zor oldu. Daha fazlasını başarmak istediğimi hissederek ayrılıyorum. Kalmayı ve kendimi geliştirmeyi, takımla birlikte gelişmeyi çok isterdim."

"Ancak istediklerime ulaşamadım, birkaç yarıştır bunun farkındayım. Şimdi bir sonraki bölüme odaklanma zamanı." dedi.

Latifi'nin gelecek yıl yapacağı henüz kesin değil, ancak Kanadalı pilotun IndyCar ve spor otomobil yarışları gibi seçenekleri değerlendirdiği biliniyor.

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