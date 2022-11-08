Latifi: "Eğer F1'e dönebileceksem yedek pilot rolünü kabul edeceğim"

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Nicholas Latifi'nin Williams ile çıktığı üç yıllık Formula 1 macerasının bitimine sadece iki yarış kalmış durumda.

Kanadalı pilot, 2018 yılında Force India'nın test pilotluğunu yapmış ve 2020 yılında Williams ile Formula 1'e adım atmıştı.

O dönem pek çok finansal zorluk yaşayan Williams, büyük oranda finansal desteğinden ötürü Kanadalı sürücüyü seçmişti.

Şimdi beklentilerin karşılanmadığı üç yılın ardından taraflar sezon sonunda yollarını ayıracak ve Latifi'nin yerini 2023'te Amerikalı Logan Sargeant alacak.

Gerçekçi olmak gerekirse Latifi'nin F1 kariyeri bitmiş görünüyor.

Kanadalı pilot için yedek pilotluk rolünden bahsediliyor ancak böyle bir şeyi sadece F1'e geri dönebileceği kesinse kabul edeceğini söylüyor.

F1'in Beyond the Grid adlı podcast'ine konuşan Latifi, "Bunu eğer böyle bir fırsat varsa kabul ederim ama açıkçası ben bunun olacağını sanmıyorum."

"Evet, Albon geçen yıl bunun mümkün olduğunu gösterdi ama Red Bull'daki konumu benden farklıydı."

"Bundan ötürü Formula 1'de koltuk kazanma ihtimalim olmadan kendimi uzun süre yedek sürücü olarak göremiyorum."

"Yine de gelecek yıl için bana uygun bir şey bulamazsam, tüm seçenekleri açık tutacağım." dedi.

Latifi, IndyCar'a mı geçecek?

Latifi'nin görüştüğü bir dizi seri var ancak Kanadalı'ya göre "en mantıklı yol" IndyCar olacak.

Williams pilotuna göre burası, Formula 1'den sonraki en ilginç kategori. Latifi, Kuzey Amerika'da yeni bir maceraya atılmayı karar verirse, oval pistlerde de yarışacak.

"Kendimi şampiyonluk için önemli puanlardan mahrum bırakmak istemiyorum. Özellikle de burada uzun yıllar yarışmak istiyorsam, ovallerde mümkün olan en kısa sürede yarışmam normal."

"Geçmişte bu yarışların çok tehlikeli olduğunu düşünüyordum ancak son yıllarda bu yarışları gerçekten yapmak istediğim sonucuna vardım."