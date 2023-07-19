Latifi, yüksek lisans yapmak için yarışmaya ara veriyor

2020-2022 sezonları arasında mücadele eden Latifi, bu üç sezonun tamamını Williams'ta geçirmiş, 2021 Macaristan GP'sindeki yedinciliği ve 2022 Japonya GP'sindeki sekizinciliğiyle hanesine birkaç puan yazdırabilmişti.

Ancak yeni kuralların ilk senesinde performansını geliştiremeyen Latifi, sezon sonunda koltuğunu kaybetti ve F1'e veda etti.

O zamandan beri sessizliğini koruyan Latifi'nin gelecekte ne yapacağı, IndyCar veya WEC'e yönelip yönelmeyeceği merak konusuydu.

Bu konuda kısa süre önce bir açıklamada bulunan Latifi, yarışmaya ara vereceğini ve üniversiteye başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Latifi, "Yılın henüz başlarında 2023 sezonunda yarışmamaya karar verdim. Hayatımın yarısından uzun bir süredir içinde bulunduğum rutinin dışına çıkmak kesinlikle çok garip hissettirdi."

"Bu yıl bir yarış arabasının direksiyonunda olmayacağımı bildiğimden, ister yarış ister tamamen farklı bir şey olsun, benim için bir sonraki adımın ne olabileceğini düşünmeye başlamıştım."

"Yakın gelecek için biraz zaman ayırıp farklı bir yol izlemeye ve başka bir yola odaklanmak istediğime karar verdim."

"Büyürken iş dünyasına her zaman büyük bir ilgi duydum, eğer hiç yarışmamış olsaydım üniversitede bunun üstüne yoğunlaşacağımı hep söyledim."

"Bunu aklımda tutarak ve yarışlara ara verebileceğimi bilerek, işletme alanında yüksek lisans yapmaya ve hayatımın sonraki aşamasında da beni olumlu etkileyecek bir şeye odaklanmaya karar verdim."

"Yüksek lisans, 30'lu yaşlarımın sonunda ve 40'lı yaşlarımın başında bile olsa, yarışmayı bıraktıktan sonra yapmayı düşündüğüm bir şeydi."

Nicholas Latifi, Williams Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu kolay bir süreç değildi ve aylar sürdü! Bir işletme okuluna başvurma yolculuğunu yaşamış olan herkes bunun ne kadar zor olabileceğini bilir."

"Sürecin başlamasından itibaren beş aylık bir yolculuğun ardından, London Business School'a kabul edildiğimi söylemekten memnuniyet duyuyorum."

"Bu karar pek çok kişi için şaşırtıcı görünebilir. Farklı bir yarış kategorisine geçmek en bariz hareket gibi görünebilirdi."

"Ancak, bir noktada yarış sonrası bir hayatım olacağını biliyordum ve şimdi kendimi buna hazırlamak için iyi bir zaman olduğuna karar verdim."

"Bu, yarış dünyasına sonsuza kadar veda etmek anlamına gelmiyor. 13 yaşımdan beri yarışlar benim hayatım oldu ve hala son derece tutkulu olduğum bir şey. Hatta bu sezon henüz bir F1 yarışını dahi kaçırmadım."

"Ancak, hayatımdaki diğer yolları keşfetmek için en doğru zamanı yakaladığımı hissediyorum. Bir sonraki macerayı dört gözle bekliyorum.

"Bugüne kadar kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım farklı bir yol izlemek için biraz zaman ayırırken desteğinizi almaya devam edebilirim." ifadelerini kullandı.