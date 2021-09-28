Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

Ve her savaşta olduğu gibi, yolun kalan kısmında bazı kayıplar ve hatalar olacak, çünkü her iki takım birden diğerinin ekstrem denemelerinin önünü kesmeye çalışacak.

Rusya'da dikkat çeken kısım motor cezalarındaydı. Red Bull, Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in Lewis Hamilton ile yaptığı kazanın ardından kaybettiği motorun yerine yeni bir motor takarak grid cezası aldı.

Sıralamalar öncesi, Hollandalı pilotun grid cezası alacağı göz önüne alındığında, takımın yaptığı araç ayarları hafta sonunun kalanına göre şekillendi.

Verstappen, Sergio Perez'e göre daha düşük yere basma kuvveti sağlayan ön ve arka kanat konfigürasyonunu seçmeyi tercih etti. Bunun nedeni ise Verstappen'in arkadan başlayıp çok fazla geçiş yapacak olmasıydı.

İki araç arasındaki farklar net bir şekilde ortadaydı. Verstappen'in RB16B'sindeki kanat bölgesi, izin verilen alanda daha az yer kaplıyordu. Buna ek olarak Perez'in aracında, girdap değiştirici etkenler bulunmamaktaydı.

Verstappen'in aracındaki düşük yere basma kuvveti ayarında, dengeyi düzenlemek amacıyla üst flapta Gurney kanatçığı kullanıldı. Bu ayar, takımın Bakü'de kullandığı ayar ile büyük benzerlik göstermekte.

Red Bull RB16B ön kanat karşılaştırması

Her iki RB16B'ye takılan iki ön kanat arasında küçük farklılıklar da vardı. Takım, iki sürücünün birden kullandığı arka kanat ayarına göre aracın dengesini önden arkaya göre ayarlamaya çalıştı.

Mercedes deneyde

Mercedes, bu sezon daha önce birkaç yarışta yaptığı gibi, sürücülerinde farklı aerodinamik kurulumlar yaparak antrenman programına başladı.

Bu sayede takım, yarış hafta sonunda hangi yöne doğru ilerlemesi konusunda daha çeşitli bir veri tabanına sahip olurken sürücülerin, hafta sonunun devamında farklı yönlere doğru ilerlediği de görüldü.

Genelde Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'a göre daha düşük yere basma kuvvetine sahip bir kurulum seçiyor.

Mercedes AMG F1 arka kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Rusya'da her iki sürücü birden antrenman programlarına düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ile başladı, sonrasında Bottas, her iki sürücünün birden hem sıralamalarda hem de yarışta kullanacağı yüksek yere basma kuvveti sağlayan kuruluma geçiş yaptı.

Görüldüğü gibi daha yüksek yere basma kuvvetine sahip olan kanat (kırmızı oklu olan ve Bottas'ın kullandığı) daha ortada olan V-şekilli bir oluğa ve ortaya çıkan sürüklenme kuvvetini azaltmak için kullanılan geniş keskin kesimlere sahip.

Mercedes W12 ön kanat karşılaştırması

İlginç bir şekilde Mercedes, ilk antrenman seansında Hamilton'ın aracında da yenilenmiş ön kanadı denedi (üstteki). Yukarı kanatçık farklı bir şekle sahip.

Kesikli noktalardan da görüleceği gibi, yeni üst kanatçık tasarımı, ayarlanması mümkün olmayan dış bölgenin aşağısına doğru yöneliyor. Anlaşılana göre bu kanat, gelecekteki yarışlar göz önüne alındığında test edilmiş bir kanat, çünkü takım bu dizayn ile yarışa çıkmadı.

McLaren kanat odağı

McLaren, Monza'da aldığı 1-2 sonucu ve Rusya GP'nin çoğunluğunda lider gitmesi ile bu sezonki etkileyici gelişimine devam ediyor.

Sadece iki hafta aralıklarla ziyaret edilen iki pistin karakteristiği birbirinden oldukça farklı, bu nedenle farklı yere basma kuvveti isteğine sahip.

Takımın yüksek yere basma kuvveti düzenlemesi Rusya'da kullanıldı. Sadece tek kullanımlık, düşük yere basma kuvveti düzenlemesi ise Monza'da kullanıldı.

Kanat bölgesinin ölçüsü arasındaki büyük farklılıkta göreceğiniz gibi, düşük yere basma kuvveti ayarında kullanımında, izin verilen kutu bölgesinde daha az alan kullanılması ile beraber, kanadın açısı da bir o kadar düşürülmüş durumda.