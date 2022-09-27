Komatsu: "Magnussen'in zihniyeti iki yıl öncesinden çok farklı"

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Danimarkalı pilot, 2017-2020 yılları arasında Romain Grosjean ile birlikte Haas'ta dört yıl geçirdi ve sonunda her iki pilot da takımdan gönderildi.

Haas'ın paradan tasarruf etmesi gerekiyordu ve tüm odaklarını 2021 yerine 2022'ye ve gelecek yeni düzenlemelere veriyordu, bu yüzden sponsor destekleri olan iki çaylak pilot Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i takıma getirdiler.

Magnussen, Grosjean gibi bunun Formula 1 kariyerinin sonu olacağını düşündü. Her ikisi de Amerika'ya; Grosjean IndyCar'da ve Magnussen diğer spor arabalarda yarışmaya gitti.

Ancak bu yılın şubat ayında, Ukrayna'da gerçekleşen durum nedeniyle her şey değişti ve bu, Haas'ın Mazepin ailesiyle bağlarını koparması anlamına geliyordu. Bu nedenle Magnussen, Amerikan takımıyla olan ilişkisini yenilemesi için geri çağrıldı.

29 yaşındaki pilotun son yarışlarda elde ettiği sonuçlar, özellikle Schumacher'in puanlarıyla doğrudan karşılaştırıldığında iyi olmamasına rağmen, Magnussen sezona iyi bir başlangıç yapmıştı ve şampiyonada Schumacher'in 12 puanına karşılık 22 puana sahip.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Erik Junius

Haas'ın pist kenarı mühendislik direktörü Komatsu, 2019 sezonunda başlayan takım performansının kötüye gitmesi ve yine 2020'de kötü bir sezon geçirmelerinden bu yana; Magnussen'in zihniyetinde büyük bir değişiklik meydana geldiğini fark ettiğini belirtti.

Daha önce BAR, Renault ve Lotus için çalışmış olan Komatsu, Motorsport-total.com'a verdiği demeçte, "Kevin'in tutumu ve zihinsel durumu iki yıl öncesine göre tıpkı gece ve gündüz gibi farklı."

"Bir yıl ara verdikten sonra çok daha olgun bir şekilde geri döndü. Onunla çalışmak büyük bir zevk."

"Ve takım arkadaşını yenmeye değil, takımı geliştirmeye odaklanıyor." dedi.

Aynı röportajda Komatsu, Schumacher'in bu sezonki Avusturya Grand Prix'sindeki tutumunu eleştirmişti: Alman taraftarlar, Haas takımının sprint sıralamaları sırasındaki stratejisi hakkındaki mutsuzluklarını dile getirmişti.

Ancak Japon mühendis bunu, ikilinin kariyerlerinin farklı aşamalarında olmasına ve aralarında altı yıl olmasına bağladı.

Komatsu, "Beş yıl önceki Kevin, Mick'in bugünkü haliyle tamamen aynı konumda olurdu."

"Genç pilotlar her zaman önce takım arkadaşlarını yenmek isterler. Kevin da Mick'i yenmek istiyor elbette ama bu onun ilk odak noktası değil, bunu aşmış durumda."

"Mick'in daha az tecrübesi var. O yüzden bu durum onun için bir eleştiri olmamalı."

"Sürekli öğreniyor. Yavaş değil, ama her şeyden önemlisi her zaman öğreniyor. Odağını doğru bir şekilde ayarlarsa ve zihinsel olarak güçlü kalırsa, çok yol kat edecektir."

"Takım arkadaşından da öğreneceği çok şey var." dedi.