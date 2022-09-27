Pirelli: "Singapur'da arka lastikler kritik olacak"
Pirelli'den Mario Isola, arka lastik aşınmasının Singapur GP için büyük önem taşıyacağı görüşünde.
Singapur, iki yıllık aranın ardından bu yıl takvime geri dönüyor ve Pirelli, buraya elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirme kararı aldı.
Lastikleri doğru kullanmak, bu yıl bazı yarışlarda problem olmasa da, bazı yarışlarda galibiyet için verilen savaşta çok önemliydi.
Pirelli'den Mario Isola, hafta sonu için belirledikleri lastiklerin "en iyisi" olduğunu söylese de, arka lastiklerin durumunu yakından takip etmeleri gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.
Isola, "Singapur caddelerinde, gece yapılan bu muhteşem yarışı çok özledik!"
"18 inçlik lastikler, üç yıl önce Singapur'a getirdiğimiz lastiklerden hem içsel hem de yapı olarak çok farklı. Ayrıca pistin üzerine yeni bir asfalt katmanı atıldı, yani temelde yeni bir piste geldiğimizi söyleyebiliriz."
"Singapur pisti 23 yavaş virajdan oluşuyor ve bu virajlarda tutuşu en üst düzeye çıkarmak çok önemli."
"Hız ve yol tutuş için en yumuşak üç hamuru getireceğiz fakat arka lastik aşınmasını kontrol etmek çok önemli olacak."
"Mevcut araçların önden kayma eğilimi göz önüne alındığında, ön tarafın yeterince kontrol edilebilir olmasını sağlamak için doğru ayar dengesini bulmak fakat aracın hızlanmasından ödün vermemek önemli." dedi.
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Fotoğraf: FIA Pool
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