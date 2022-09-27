2023 F1 sezonu için sadece üç boş koltuk kaldı
Zhou Guanyu'nun 2023 yılında Alfa Romeo'da yarışacağının kesinleşmesin ardından gridde sadece üç boş koltuk kaldı.
Bugün itibariyle Alfa Romeo da 2023 yılında yarışacağı sürücüleri açıkladı. İsviçreli ekip, gelecek yıl Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ikilisiyle devam edeceğini açıkladı ve böylelikle 2023 kadrosu netleşen takım sayısı yediye çıktı.
Red Bull gelecek yıl Sergio Perez ve Max Verstappen ile devam edeceğini açıklarken, Ferrari yeni sezonda Carlos Sainz ve Charles Leclerc kadrosunu koruyacak.
Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'la devam edecek fakat diğer takımlarda bazı değişiklikler var.
McLaren, Daniel Ricciardo ile yollarını ayırmasının ardından Oscar Piastri ile anlaştı ve genç Avustralyalı pilotun yanında Lando Norris olacak.
Aston Martin, 2023 için Lance Stroll ile devam etme kararı alırken, Sebastian Vettel'den boşalan koltuğa Fernando Alonso geçecek.
AlphaTauri de yasal olarak gelecek yılki kadrosunu belirledi. Buna göre gelecek yıl için Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile anlaşmaları var ancak Gasly'nin adı Alpine ile anılıyor.
Gridde böylelikle sadece üç takımda boşluk var: Alpine, Williams ve Haas'ta.
Alpine'de Esteban Ocon takımda kalmaya devam edecek fakat ikinci pilotun kim olacağı belirsizliğini koruyor. Koltuk için Gasly, Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi ve Jack Doohan'ın adı geçiyor.
Williams'ta Alex Albon takımla yeni kontrat imzaladı ancak Nicholas Latifi seneye İngiliz ekipte olmayacak ve koltuk için adı geçenler arasında Logan Sargeant, De Vries ve Mick Schumacher var.
Son olarak Haas'ta Kevin Magnussen takımla devam ederken, Mick Schumacher'in koltuğu sallantıda ve yeri için kendisi dışında üç aday var: Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo.
2023 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|Açıklanacak
|Alpine
|Renault
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|Açıklanacak
|Williams
|Mercedes
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
| Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
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