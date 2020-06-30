Jos Verstappen, Red Bull'un Mercedes'in gerisinde olduğunu düşünüyor

Red Bull son iki yıldır Red Bull Ring'de kazanmayı başarıyor ve bu yıl kış testlerdeki güçlü performanslarının ardından yine zafer için savaşabilecekleri düşünülüyor.

Max'in babası Jos Verstappen, bu konuyla ilgili Ziggo Sport'a açıklamalarda bulundu.

“İlk yarışa gitmeyeceğim. Bunu önceden tartıştık. Her takım, mümkün olduğunca izole edilecek. Koronavirüs ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle garajda olmayacağım."

"Hafta sonlarını evde, televizyonun karşısında geçireceğim ve adeta yarış pistindeymiş gibi hareket edeceğim. Red Bull Racing beni sürekli haberdar edecek. Umarım önümüzdeki aylarda kısıtlamalar yavaş yavaş gevşer ve o zaman yarışlara gidebilirim."

"Bir süredir fabrikalar kapalıydı ancak öncesinde çalışmalar vardı. Avusturya'da kimin daha fazlasını başardığını göreceğiz. Kış testlerinde araç çok iyiydi ancak sadece sezon başladıktan sonra güç dengesini değerlendirebileceğiz. Geçmiş yıllarda tecrübelerimizi göz önüne alırsak, Spielberg'de zafer için yarışabilmeliyiz. Max'in eski hislerini geri kazanması için üç veya dört tura ihtiyacı olacak, daha sonra tekrar sınırda sürebilecek."

"Max aracın Barselona'da iyi hissettirdiğini söyledi. Doğru yerde olduğumuzu düşünüyoruz, ama tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Avusturya'da zafer mücadelesine katılabileceğimizi düşünüyoruz. Mercedes orada yakın olmasına rağmen Max hep iyi performans sergiledi. Kimse güç düzeninin nasıl olacağını bilmiyor, bu yüzden heyecan verici olacak. "

"Tahmin yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama şahsen Mercedes'in arkasında olduğumuzu düşünüyorum. Eğer fark 0.2 saniye civarındaysa çok heyecan verici bir şampiyona olacak. Eğer yarım saniye geride kalırsak, o zaman bu yılı unutabiliriz. Beklediğimiz kadar yakın olursa Lewis Hamilton ve Max arasında heyecan verici bir sezon olur."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise 2013'ten bu yana en iyi kış dönemini geçirdiklerini söylüyor.

“Mercedes hâlâ favori. Lewis Hamilton güçlü bir kış geçirdi ve son dünya şampiyonu. Bu yüzden favori olması gerekiyor. Ama iyi bir aracımız, istikrarımız ve Max'in her zamankinden daha iyi sürüşleri var. Bunu 2013'ten bu yana en iyi hazırlık dönemimiz olduğunu hissediyorum. Umarım bu yıl Mercedes'i gerçekten yenebiliriz.”