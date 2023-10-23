Jos Verstappen: “Yarış beklediğimden daha heyecanlıydı”
Kendisinin yetişmesinde büyük rol oynayan babasını gururlandırmaya devam eden Max Verstappen, bu hafta sonu Amerika Grand Prix’sinde kariyerinin 50. yarış galibiyetine ulaştı. Oğlunun kariyerinin tüm aşamalarında yanında olan babası Jos Verstappen, yarış sonrası açıklamalarda bulundu ve yarışın kendisi için beklemediği şekilde heyecanlı geçtiğini söyledi.
Jos Verstappen, oğlu Max Verstappen’in yarış zaferi sonrası şu açıklamalarda bulundu: “Beklediğimden daha heyecan verici bir yarıştı.”
“Kesinlikle dünkü Sprint yarışından daha kolay bir yarış bekliyorduk. Ancak sizin de takım telsizinden duyduğunuz üzere frenlerle ilgili bir sorun yaşadı.”
Baba Verstappen, oğlu Max’in yaşadığı sorunların araçtaki güncellemelerle ilgili olabileceğini şöyle açıkladı: “Dün gece Max’in aracının frenleri değiştirildi, ancak bu frenler yarışta da gördüğünüz gibi frenlemede oldukça sorun çıkarttı.”
51 yaşındaki Formula 1 eski pilotu Jos Verstappen, yarışın sonlarına doğru Lewis Hamilton’un Max Verstappen’e yaklaşmasının oldukça heyecan verici olduğunu vurguladı.
Röportajı yapan muhabir Giedo van der Garde’nin, Max Verstappen’in yarışın başlangıcında direksiyonda sıkıntı yaşadığını ve RB19 aracının önden kaydığını iddia etmesi üzerine Jos Verstappen, şu cevabı verdi: “Max’in önden kayma yaşadığını düşünmüyorum ama direksiyonu oldukça temkinli çeviriyordu.”
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race
“Yarış içinde lastiklere her zaman dikkatli davranmak zorundasınız. Sert lastikler ona pek iyi hissettirmedi çünkü bu hafta sonu bu hamurla daha önce yarışmamıştı.”
Austin’deki galibiyet ile Max Verstappen bu sezonki 15, kariyerindeki ise 50. galibiyete ulaştı. Üçüncü şampiyonluğu ile birlikte şimdiden adını efsane pilotlar arasına yazdıran Hollandalı pilotun nereye kadar ilerleyeceği ise bilinmiyor. Oğlunun bu sezonki dominasyonu üzerine konuşan Jos Verstappen, şunları söyledi: “Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy
“Siz de görüyorsunuz, rekorları kırmaya devam ediyor. Bence bu anın tadını çıkartmalıyız.”
Max Verstappen’in 50. yarış zaferini aldığı günün, pilotun kız kardeşi Victoria Verstappen’in doğum günü olması da ayrı bir önem taşıyor. Bu yarış zaferinin, kızı için bir hediye olabileceği ile ilgili soruya ise Jos gülerek şu cevabı verdi: “Max’in aldığı her yarış zaferini seviyorum.”
“Şimdiye kadar ailenin tüm üyelerinin doğum gününde yarış zaferi almayı başardı. Bu fazlasıyla güzel bir şey.”
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