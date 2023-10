Jos Verstappen: “Yarış beklediğimden daha heyecanlıydı”

Jos Verstappen, oğlu Max Verstappen’in yarış zaferi sonrası şu açıklamalarda bulundu: “Beklediğimden daha heyecan verici bir yarıştı.”

“Kesinlikle dünkü Sprint yarışından daha kolay bir yarış bekliyorduk. Ancak sizin de takım telsizinden duyduğunuz üzere frenlerle ilgili bir sorun yaşadı.”

Baba Verstappen, oğlu Max’in yaşadığı sorunların araçtaki güncellemelerle ilgili olabileceğini şöyle açıkladı: “Dün gece Max’in aracının frenleri değiştirildi, ancak bu frenler yarışta da gördüğünüz gibi frenlemede oldukça sorun çıkarttı.”

51 yaşındaki Formula 1 eski pilotu Jos Verstappen, yarışın sonlarına doğru Lewis Hamilton’un Max Verstappen’e yaklaşmasının oldukça heyecan verici olduğunu vurguladı.

Röportajı yapan muhabir Giedo van der Garde’nin, Max Verstappen’in yarışın başlangıcında direksiyonda sıkıntı yaşadığını ve RB19 aracının önden kaydığını iddia etmesi üzerine Jos Verstappen, şu cevabı verdi: “Max’in önden kayma yaşadığını düşünmüyorum ama direksiyonu oldukça temkinli çeviriyordu.”

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race