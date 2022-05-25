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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Jos Verstappen: "Red Bull, sorunları çözmede çok iyi bir iş çıkardı"

Jos Verstappen, Red Bull'un DRS sorunundan kaynaklı problemleri çok iyi çözdüğünü ve Max Verstappen'i zafere ulaştırmada büyük bir iş yaptığını düşünüyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Jos Verstappen: "Red Bull, sorunları çözmede çok iyi bir iş çıkardı"
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Max Verstappen, Barselona'daki hem sıralama turlarında hem de yarışta DRS problemleriyle boğuştu.

Yarışta 4. virajda pist dışına çıkmasının ardından dördüncülüğe gerileyen Verstappen, DRS'si düzgün şekilde çalışmadığı için George Russell'ın ardında sıkışıp kaldı.

Red Bull ise bunun üzerine farklı bir stratejiye geçip, Verstappen'i bu şekilde öne taşıdı.

Jos Verstappen, hafta sonu hakkında şöyle dedi: "Barselona'da güzel bir hafta sonu geçirdim. Zaten Max ne zaman kazansa harika bir hafta sonu geçiririm."

"Hava oldukça sıcaktı. Bu açıdan sürücülerin lastiklerini yönetmesi zordu ve ardından Max, çalışmayan DRS sistemiyle ilgili sorunlar yaşadı. Sesindeki hayal kırıklığını net şekilde duyabiliyorduk. Bunu sürüş şeklinde de görebiliyordum. Böyle olduğunda daha agresif sürüyor ve daha fazlasını istiyor. Bu sürüş tarzı geçmişte ona çok şey kazandırdı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes George Russell, Mercedes W13, in the pits

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes George Russell, Mercedes W13, in the pits

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hata da yaptı ve çakıl zemine çıktı. Ardından George Russell'ın arkasında kaldı. Sonrasında olabildiğince çabuk yükselmek istese de bir kez daha Formula 1'de DRS olmadan geçiş yapmanın imkansız olduğunu gördük."

"Red Bull'un bunu inanılmaz iyi şekilde çözdüğünü söylemeliyim. Strateji değiştirdiler ve Max'i ikinci kez yumuşak lastiğe geçirdiler ve bu da ona zorlama şansı verdi. Bu şekilde liderliği aldı. Yarışın başındaki hayal kırıklığını anlayabiliyordum. Bir sorun yüzünden işler yolunda gitmediğinde memnun olmadığını dile getiren insanlardan birisi. Bana göre bunda yanlış bir şey yok. Takımdan çok şey istiyor ama bu, her iki taraf için de geçerli. İşte bu yüzden birlikte çok başarılılar."

"Red Bull'un DRS sistemindeki sorunun kaynağına dair fikri olduğunu düşünüyorum. Aslında bu ilk değildi ve çözüm bulacaklarına eminim. Mekanik bir spordayız ve her şey olabilir. Bu hafta sonu gördüğümüz üzere her şey sadece bize bağlı değil. Max'in şu anda şampiyona lideri olmasından memnunum fakat önümüzdeki hafta farklı bir senaryo olabilir. Ferrari özellikle sıralama turlarında çok hızlı. Tek turda daha iyi bir araçları var."

"Monako'da güçlü bir Ferrari bekliyorum. Yine ilginç bir hafta sonu olacak. Barselona'da Mercedes'in ileriye doğru büyük bir adım attığı kesinleşti. Aynı zamanda bize kıyasla fark hâlâ 0.4 saniye. Yani hâlâ yapacak işleri var. Fakat biz de boş durmuyoruz."

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