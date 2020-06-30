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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas yeni sezona hazır"

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Steiner: "Haas yeni sezona hazır"
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 09:02

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, takımın Spielberg'deki yarışa hazır olduğunu söyledi.

Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu yapılacak Avusturya yarışı ile başlayacak ve ilk yarışta neler olacağı büyük merak konusu.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Amerikalı ekibin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

"Hepimiz şu anda iki ciddi sosyal sorunla karşı karşıyayız. İlk sorun koronavirüs pandemisi, ikincisi ırkçılık. Bence bunlarla başa çıkabiliriz. Bunun için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

"Her şeyin olumlu yönleri vardır. Son aylarda her şeyin daha farklı olmasını isterdim, ancak herkes  -takımlar, Formula 1 ve FIA- iyi bir iş çıkardı. Gelecekte sporumuzu nasıl daha iyi hale getireceğimiz konusunda fikirlerimiz vardı. Umarım bu dönemleri unutmayız ve eski duruma dönmeyiz."

"Yeni sezon için mümkün olduğunca hazırız. Takımdaki herkes motive ve işe geri dönmek istiyor. Herkes evde oturmaktan ve bundan sonra ne olacağı ile ilgili haberler beklemekten bıktı. Tabii ki sürücülerimiz antrenman yaptı. Kevin'ın çok fazla karting yaptığını biliyorum ve Romain de sanal yarışlara katıldı. Genel olarak hazırız ve piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bir noktada sezona devam edip edemeyeceğimizi dahi bilmiyorduk. Mart ayında her şey çok kötüydü ancak dört ay sonra yarışa geri dönüyoruz. Tabii ki bu, duygusal bir an."

"Bir hafta ara ile aynı pistte iki yarışa çıkmak tamamen yeni bir durum. Bakalım neler olacak. İlk haftasonu edineceğimiz tüm bilgilerin ikinci hafta sonunda da kullanabileceğinden hiçbir şüphem yok. İki Avusturya yarışının her birinde iyi performans göstereceğimize eminim."

"Kariyerimde 30 yıldan fazla bir süredir ilk kez seyircisiz yarış olacak. Seyirciler her etkinliğin temelini oluşturuyor. Ne yazık ki tribünlerin tamamen dolmasından önce beklemek zorundayız. Eminim bunları mümkün olan en kısa sürede aşacağız. Taraftarları özleyeceğimize şüphe yok, ama umarım yakında onları tekrar yarışta görebileceğiz."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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