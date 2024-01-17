Aprilia, Dünya Superbike'a girmeyecek: "Orası MotoGP'nin B-şampiyonası"

Aprilia, Dünya Superbike Şampiyonasında iki dönem boyunca yer aldı: ilki 1999-2002 yılları arasında, ikincisi ise 2009-2018 yılları arasında.

O zamandan beri Noale merkezli üretici, bu şampiyonada değil ve Aprilia'nın motor sporları patronu Massimo Rivola'ya kalırsa, organizatör Dorna Sports'un ilgisine rağmen yakın zamanda böyle birş ey olmayacak.

Speedweek'e konuşan Rivola, "Dünya Superbike Şampiyonası ile ilgilenmiyoruz, çünkü şu anda MotoGP'nin bir B şampiyonası gibi görünüyorlar."

"Adil kurallar oluşturdukları anda, orada da yarışmaktan keyif alacağız." dedi.

Rivola, Superbike motosikletlerinin herkesin satın alabileceği üretim motosikletlerine çok daha yakın olmasını istiyor.

"Dünya Superbike Şampiyonası için gördüğüm tek gelecek Superstock kuralları."

"Aynı havalı ismi korumalılar fakat göstergeleri ve aynaları vidalanmış motosikletlerle yarışmaya başlamak zorundalar."

"Her üreticinin vermek istediği mesaj bu, çünkü bu sayede motosiklet satabiliyorlar."

"Yol motosikletleri için de bir azami fiyata ihtiyaç var çünkü 45.000 euroluk motosikletlerin 25.000 euroluk motosikletlerle rekabet etmesine izin vermek çok saçma." dedi.