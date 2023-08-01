Marquez ve Mir, Britanya'da pistlere dönüyor

2023 MotoGP sezonu şu ana kadar Honda ve özellikle de fabrika takımı için zor geçti. RC213V'nin hızı hayal kırıklığı yaratırken hem Marc Marquez hem de Joan Mir sakatlıklar yaşadı.

Mir, İtalya Grand Prix'si sprint yarışı sırasında elinden sakatlandı ve yaz tatilinden önceki son iki yarışı kaçırmak zorunda kaldı. Ancak Mir'in sakatlığı tamamen iyileşti ve Britanya'da pistlere dönecek.

Repsol Honda'dan yapılan basın açıklamasında Mir, "Verdiğimiz ara diğerlerine göre biraz daha uzundu, ancak Mugello'da yaşadığım sakatlıktan tamamen kurtuldum."

"Gerekli antrenman seanslarını tamamladım ve son haftalarda çeşitli tipte motosikletler sürdüm. Bu yüzden kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum."

"Hafta sonunun hedefi her seanstan en iyi şekilde yararlanmak ve haftalar süren aradan sonra MotoGP ve yarış zihniyetine geri dönme olacak."

"Herkesi tekrar görmek ve Honda RC213V'ye dönmek harika olacak." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Takım arkadaşı Marquez ise Portekiz'deki açılış yarışında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yılın başlarında birkaç yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Altı kez MotoGP şampiyonu Almanya'da beş ayrı kaza yaptı ve son kazasında bir parmağını ve bir kaburgasını kırdı. Bu durum Marquez'in Almanya GP'sini kaçırmasına neden oldu.

Assen'de motosikletine geri döndü fakat kaburgasındaki ağrılar yüzünden hafta sonundan çekildi. İspanyol sürücü şimdi Britanya'da pistlere dönüyor.

Marquez, "Fiziksel ve zihinsel olarak zindeyim, işe geri dönmeye hazırım."

"Repsol Honda Takımındaki herkesi tekrar görmeyi ve yaz arasında ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"En önemli şey motosiklete geri dönmek ve yılın ilk yarısındaki performansımı geliştirmeye çalışmak olacak." dedi.

Mir ve Marquez'in yanı sıra Pol Espargaro da bu hafta sonu geri dönecek. Tech3 GasGas sürücüsü Portekiz'deki ilk yarışta kaza yapmış ve ciddi bir sakatlık geçirmişti.