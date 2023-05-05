Fittipaldi: "Perez Miami'de kazanırsa Verstappen gerçekten endişelenecek"

Avustralya GP'sini beşinci sırada tamamlayan Sergio Perez, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'da güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Red Bull Racing pilotu, Bakü Şehir Pisti'nde hem sprint yarışını hem de Grand Prix'yi kazanmayı başararak Max Verstappen ile arasını altı puana kadar indirdi.

İkili şu anda en yakın takipçisi Fernando Alonso'ya karşı büyük bir fark oluşturdu ve şampiyonluk savaşı bu iki isim arasında geçecek gibi görünüyor.

2022 ile kıyaslandığında Perez, bir adım ileri gitmiş gibi görünse de, yarışların çoğunun cadde pistlerinde yapıldığı ve Perez'in bunlarda mükemmel bir performans sergilediğini unutmamak gerekiyor.

Yine de Emerson Fittipaldi, Perez'in daha iyi formunun Verstappen'in kafasını karıştırabileceği görüşünde.

Fittipaldi, "Max'in endişelenmeye başladığına eminim."

"Bakü'deki son 20 tur Checo ve Max'in limitlerde sürdüğünü fakat Max'in arayı kapatamadığını gösterdi."

"Gerçekten çok çalıştılar ve Checo harika bir iş çıkardı. Çok zorlu bir pist, neredeyse her virajda duvardan sadece birkaç santimetre uzaktasınız."

"Çok hassas ve kendinden emin olmanız gerekiyor ve Checo bunu yapabileceğini kanıtladı."

"Şimdi Miami'deyiz ve ardından Checo'nun çok hızlı olabileceği bir yer olan Monaco geliyor. Miami'de Checo ve Max arasında büyük bir mücadele olacak ve Sergio'nun kazanma şansı çok yüksek."

"Eğer başarılı olursa, Max gerçekten endişelenecek. Max onun orada olduğunu ve çok güçlü göründüğünü düşünecek, bu yüzden çok ilginç olacak."

"Şu anda Max'in bir avantajı veya sürücülerden birinin önceliği yok çünkü bu sezonun başlangıcı. Puan açısından aradaki fark çok küçük. Şu anda Max'e birinci pilot statüsü verdiklerini sanmıyorum. İkisi de aynı malzemeye sahip ve şu anda ikisi de kollanmıyor."

"Takım, Miami'de Checo'nun kazanmasına izin verdi ve bu harika bir haber." dedi.