Kvyat: "AlphaTauri şampiyona dördüncüsü olabilir"

Sezon öncesi kış testlerinde orta grup son derece yakındı. Özellikle Racing Point, Renault, McLaren ve AlphaTauri'nin içinde bulunduğu dörtlünün yakın performansı sonrası oldukça yakın bir ilk yarış bekleniyordu.

Fakat koronavirüs nedeniyle ilk yarış iptal edildi ve sezonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Bununla birlikte Daniil Kvyat, sezon başladığı zaman, takvimde kaç yarış olursa olsun dördüncülük savaşı verebileceklerini söyledi.

“Bana öyle geliyor ki her şey yeniden başladığında daha açık fikirler ve ciddi düşünceler olacak."

"Bence bir süre kaçınılmaz olarak yarışlar seyircisiz şekilde yapılacak. En kısa zamanda yarışmayı umuyorum, ama bu bize bağlı değil. Her şey doğanın elinde."

"Yarış sayısı azalsa bile bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Her zamanki üçlü önde olacak ve biz de orta grupta olabildiğince iyi olmaya çalışacağız."

"Bence AlphaTauri dördüncü en iyi takım olmak için savaşabilir. Bunun için yeterli imkana sahibiz. Elbette rakiplerimiz çok güçlü, ama hem ben hem de takım, bunun için tamamen hazırız."

Rus sürücü, son olarak, bir gün tekrar Red Bull için yarışma ihtimali hakkında konuştu.

"Bunu sonsuza dek tartışabiliriz. AlphaTauri için en iyisini yapmayı düşünüyorum, ama açıkçası herkes en iyi aracı ister."

"Bunun için pek çok şeyin, doğru şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Red Bull'un genç takımına katıldığımdan beri baskıya alışkınım. Ya iyi bir iş yaparsınız ya da şansınız olmaz."

"Arada bir bu baskı, kafanızda şüpheye yol açıyor ama ama durum bu. Çok iyi bildiğim bir takımda olmaktan memnunum ve takım, 2014'ten bu yana çok büyüdü."

"Her ne kadar podyum için mücadele etmek zor olsa da, 2019 Almanya ve Brezilya gibi özel koşullarda podyuma çıkmayı başardık."