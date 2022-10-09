Jos Verstappen: "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum"

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9 Ekim 2022 Pazar günü, Max Verstappen'in ikinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde ettiği gün olarak tarihe geçecek.

Charles Leclerc'in son turda şikanı kesmesi ve ardından zaman cezası alması, genç sürücüye kariyerinin ikinci şampiyonluğunu Japonya'da kutlama fırsatı verdi.

Bu başarı, Formula 1'den önceki yıllarda oğlunu spora getirmek için yoğun çaba harcayan Jos Verstappen için de harika bir haber

Yarışı Hollanda'dan takip eden Jos, Title Talk'a verdiği demeçte, "Elbette bu sizi etkiliyor çünkü bunun için çok şey yaptık."

"Artık her şey kendisi yapabiliyor. Şimdi sürekli olarak yanında olmam gerekmiyor ve artık gideceğim yarışları ben seçiyorum."

"Oğlunuzun Formula 1'de dünya şampiyonu olmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bunun için doğru kararlar vermelisiniz, doğru ekiplerle çalışmalısınız, etrafınızda doğru insanlar olmalı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, with his father Jos Verstappen Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Raymond, Max ve ben en başından beri bu işi nasıl yapacağımızı konuştuk. Şimdi ikinci kez bu başarıyı elde etmek tüylerinizi diken diken ediyor." dedi.

Neler hissettiği sorusuna Verstappen,"Geçen yıldan elbette farklı çünkü şimdi bunun geldiğini ve bir noktada başaracağını biliyorduk. Tek soru ne zaman, nasıl ve nerede olacağıydı. Sonunda bugün oldu."

"Tabii ki 38 dakikalık yarışı ikinci sıradaki pilotun 26 saniye önünde bitirdiği düşünüldüğünde, son derece güçlü bir yarış çıkardığını söyleyebiliriz. Yağmurda sürmek ve yol tutuşu hissetmek Max'in uzmanlık alanı."

"Yağmurda biraz daha fazla risk alırsınız ama Max küçüklüğünden beri yağmurda özel bir bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdi." cevabını verdi.

Jos, oğlunun fark yarattığı noktalardan birisinin lastik kullanımı olduğunu ekliyor.

"Her şey biraz cuma günü başlıyor. Hepimiz geçiş lastiklerinin ne kadar zorlandığını gördük. Bunu yarışta da gördünüz. Max başlangıçta iyi bir tempo yakaladı, Leclerc ona ayak uydurmaya çalıştı ve belki de çok hızlı gitti. Bu da lastiklerin hemen bitmesine neden oldu"

"Max bunu sürekli olarak yapabiliyor, sürekli istikrarlı turlar çıkarabiliyor. Çünkü ne yaptığını biliyor, bence onu bu kadar iyi yapan da bu."