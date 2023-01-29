Horner, takımların ve F1'in neden Andretti/GM'in gelişinden rahatsız olduğunu açıkladı

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Michael Andretti aylardır Formula 1'e girmek için çaba gösteriyor. Başlangıçta Alfa Romeo/Sauber'i almak isteyen ancak bu görüşmelerin başarısız olmasının ardından kendi takımını kurmak isteyen Andretti, mevcut F1 takımları tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Mevcut ekipler, yeni bir takımın gelişiyle yaşayacakları gelir kaybı nedeniyle 11. takım konusunda istekli değiller.

F1 organizasyonu da General Motors ile güçlerini birleştirmesine rağmen Andretti'nin gelişine sıcak bakmıyor.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, Andretti ve GM/Cadillac'ın Formula 1 için harika kazanımlar olacağını kabul ediyor, ancak RACER ile yaptığı röportajda birkaç pürüz olduğunu savunuyor.

Horner, "Her ikisinin de spor için iki olağanüstü markalar olduğuna şüphe yok fakat ortaya çıkan kilit soru şu: 'Ödeme yapması gereken taraf kim olacak?'"

"Eğer takımlar bu bedeli ödemek zorunda kalırsa ya da bunun karşılığında ödeme yapılması için para ödüllerinde değişiklik yapılırsa, tabii ki bu durumdan pek hoşnut olmayacaklardır."

Christian Horner, Red Bull Racing team principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bunu destekleyen iki takımın (McLaren ve Alpine) ya Amerika'da onlarla ortaklığı var ya da onlara motor tedarik edecekler. Diğer sekiz takım 'Dur bakalım, para ödülümüzü neden paylaştıralım ki?' diye düşünüyor."

"Diğer tarafta Liberty (Media) çalışanları 'Biz bunun bedelini ödemeyeceğiz, operasyonel açıdan 10 sağlıklı ve rekabetçi takımdan memnunuz' diyorlar."

"Eminim Audi modelini yani gelip mevcut takımlardan birini satın almalarını tercih ederlerdi."

"Eğer bir ya da iki takım daha eklerseniz, mevcut 10 takımın değerini düşürürsünüz."

"Umarım bir çözüm bulunabilir. Mevcut takımlardan birini alabilselerdi daha iyi olurdu ancak her ikisi de her halükarda Formula 1'de çok hoş karşılanacak harika markalar."

Horner FIA'nın tutumunu anlıyor

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti Cadillac'ı Formula 1'de görmekten mutluluk duyacağını pek çok kez söyledi.

FIA'nın turumu hakkında Horner, "Ödül havuzunda payları olmadığı için, yeni bir takımın onlar üzerinde herhangi bir mali etkisi yok. Aksine daha fazla takımla daha fazla katılım ücreti alacaklar."

"Bu açıdan FIA'yı anlıyorum. Ancak bu konuda ticari hak sahibiyle görüşmeleri gerektiğini düşünüyorum."

"2026 Concorde Anlaşması bunun için doğru bir fırsat olacaktır."

"Sadece tüm tarafların mantıklı bir görüşme yapması ve uygulanabilir bir şey üzerinde anlaşması gerekiyor." dedi.